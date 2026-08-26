Sneller toegang tot online ggz dankzij ZorgkaartNederland

Steeds meer mensen kiezen voor zorg die zij vanuit huis kunnen ontvangen. Ook online ggz kan voor patiënten een toegankelijk alternatief zijn voor behandeling op locatie. ZorgkaartNederland wil deze vorm van zorg beter vindbaar maken en biedt zorgorganisaties die grotendeels online behandelen de mogelijkheid zich als online zorgaanbieder te profileren. Daarmee kunnen patiënten gerichter zoeken naar en vergelijken tussen aanbieders van ggz op afstand.

ZorgkaartNederland is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. Zorgorganisaties die grotendeels online ggz aanbieden, of naast fysieke behandeling een volwaardig online behandeltraject hebben, kunnen zich aanmelden als online zorgaanbieder.

Criteria online zorgaanbieder

Niet iedere zorgorganisatie die digitale middelen gebruikt, is automatisch een online zorgaanbieder. ZorgkaartNederland kijkt vooral naar de behandeling zelf. Een patiëntenportaal, e-mailcontact of de mogelijkheid om online afspraken te maken, is daarvoor niet voldoende.

Volgens de definitie van ZorgkaartNederland is een online zorgaanbieder een organisatie waarbij het online aanbod een volwaardig alternatief is voor reguliere behandeling. Patiënten moeten de intake, consulten en behandeling online kunnen volgen en minimaal 75 procent van het zorgtraject moet digitaal verlopen, van intake tot afronding. Onder deze categorie kunnen bijvoorbeeld online ggz-platforms, huisartsendiensten die zorg op afstand aanbieden en online fysiotherapieprogramma’s vallen. Ook organisaties die naast fysieke behandeling een volwaardig online behandeltraject bieden, kunnen zich als online zorgaanbieder aanmelden.

Een praktijk die vooral fysieke behandelingen aanbiedt en daarbij digitale ondersteuning gebruikt, valt niet onder deze definitie van een online zorgaanbieder. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een ziekenhuis dat uitsluitend een patiëntenportaal aanbiedt. Met het label wil ZorgkaartNederland het voor patiënten eenvoudiger maken om zorgaanbieders te vinden die daadwerkelijk zorg op afstand aanbieden. Zo wordt voor mensen die specifiek naar online zorg zoeken nog duidelijker welke organisaties deze mogelijkheid bieden.

Onderzoek Nivel

Eerder schreven we ook over onderzoek van het Nivel naar veertien internationale beoordelings- en reviewplatforms waarop patiënten hun ervaringen met zorg delen. Die platforms kunnen bijdragen aan meer transparantie en patiëntgerichtheid in de zorg. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat platforms verschillen in opzet en focus. Sommige helpen patiënten vooral bij het kiezen van een zorgverlener, terwijl andere meer nadruk leggen op het delen van ervaringen en het verbeteren van zorg. Die inzichten bieden ook lessen voor de verdere ontwikkeling van ZorgkaartNederland.