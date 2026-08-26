AI helpt met aansluiting chronische huidzorg op patiëntbehoeften

Mensen met chronische huidaandoeningen zoals eczeem en psoriasis hebben vaak te maken met acute opvlammingen, maar hun zorg is grotendeels georganiseerd rond vaste controleafspraken. Bram de Kinderen onderzoekt daarom hoe digitale monitoring en AI kunnen bijdragen aan zorg wanneer die daadwerkelijk nodig is. Uiteindelijk moet dit leiden tot een AI-ondersteund digitaal zorgplatform voor mensen met chronische huidaandoeningen.

De Kinderen werkt als Reggeborgh Research Fellow bij de afdeling dermatologie van ZGT, in nauwe samenwerking met de dermatologieafdeling van MST. Het driejarige Reggeborgh Research Fellowship is een samenwerking tussen Reggeborgh Foundation, MST en ZGT.



Binnen zijn onderzoek werkt De Kinderen samen met Stéphanie van den Berg, hoogleraar onderzoeksmethodologie en data-analyse, en AI-specialist Maryam Amir Haeri van het TechMed Centrum van de Universiteit Twente.



Zijn belangstelling voor chronische huidziekten ontstond tijdens zijn studie technische geneeskunde. Daar zag hij onder meer welke impact eczeem op kinderen kan hebben. Met zijn huidige onderzoek wil hij de chronische huidzorg beter laten aansluiten op het vaak grillige ziekteverloop.

Betrouwbaarheid in kaart brengen

De eerste stap is thuismonitoring. Patiënten maken gestandaardiseerde foto's van hun huid en vullen vragenlijsten in over klachten en kwaliteit van leven. De Kinderen bouwt hiervoor een longitudinaal cohort op, waarin hij uiteindelijk duizend patiënten hoopt te volgen. Zo moet duidelijk worden of foto's die patiënten thuis maken betrouwbaar genoeg zijn om hun toestand te beoordelen en ziekteverloop te volgen.



“Vandaar de stap nu om in mijn Research Fellowship te onderzoeken of het mogelijk is om in digitale zorg foto’s van de patiënt te laten beoordelen door AI, om de bestaande kennis toepasbaar te maken.”

Belang van explainable AI

De verzamelde gegevens kunnen, met toestemming van patiënten, vervolgens worden gebruikt om AI-modellen te ontwikkelen en trainen. Daarbij is ook uitlegbaarheid (explainable AI) belangrijk: patiënt en zorgprofessional moeten kunnen begrijpen wat een AI-beoordeling betekent.



Een digitaal platform waarin foto's, vragenlijsten en AI samenkomen, moet uiteindelijk veranderingen sneller signaleren. Patiënten kunnen zo ondersteuning krijgen bij acute klachten, niet pas tijdens een volgende controle. Zorgprofessionals krijgen tussen polibezoeken door beter zicht op het ziekteverloop en kunnen hun aandacht richten op patiënten bij wie ingrijpen daadwerkelijk nodig is.

Lees het volledige artikel in de recent gepubliceerde editie 4, 2026 van ICT&health en in ons online magazine.