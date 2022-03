Hersenneuronen ontdekt die competitie stimuleren

Nieuw onderzoek bij muizen heeft neuronen in de hersenen geïdentificeerd die de competitieve interacties tussen individuen beïnvloeden. Tevens spelen betreffende hersenneuronen een cruciale rol bij het vormgeven van sociaal gedrag in groepen. Onderzoek bij muizen toont aan dat succes in competitie niet simpelweg het resultaat is van fitheid of kracht. De competitiedrive blijkt zelfs in sterke mate beïnvloed te worden door speciale neuronen in het brein. Het onderzoek is gepubliceerd in Nature door een team onder leiding van onderzoekers van het Massachusetts General Hospital (MGH).

Hoofdauteur van het onderzoek S. William Li: “Groepsinteracties spelen een prominente rol in de sociologie, ecologie, psychologie, economie en politieke wetenschappen. Welke processen in de hersenen het complexe dynamische gedrag van sociale groepen aansturen, blijft slecht begrepen. Hier waren we in staat om het gedrag van groepen te bestuderen door het ontwikkelen van een paradigma waarin grote cohorten muizen draadloos werden gevolgd over duizenden unieke competitieve groepsinteracties.”

Autisme en schizofrenie

De uitkomst van dit onderzoek is interessant voor wetenschappers die interesse hebben in menselijke interactie. Maar ook onderzoekers die ontwikkelingsstoornissen of psychiatrische ziekten bestuderen zoals autismespectrumstoornis en schizofrenie, kunnen er hun voordeel mee doen. Naast het verschaffen van inzicht in groepsgedrag en competitie in verschillende sociologische of economische situaties en andere omgevingen, kan het identificeren van betreffende neuronen wetenschappers helpen bij het ontwerpen van experimenten om hersenen van mensen beter te begrijpen.

Succesvolle competitie

Bij muizen was sociale rangschikking in een groep gekoppeld aan de resultaten van competitie. Bepaalde neuronen in de hersenen sloegen deze sociale rangschikkingsinformatie op om beslissingen te nemen. Het manipuleren van de activiteit van deze neuronen zou de competitieve inspanning van een dier kunnen vergroten of verkleinen en daardoor hun vermogen om succesvol te concurreren met anderen beheersen. Gezamenlijk bevatten deze neuronen opmerkelijk gedetailleerde weergaven van het gedrag van de groep en hun dynamiek terwijl de dieren samen streden om voedsel. Hiernaast hadden de neuronen info over de beschikbare middelen en de uitkomst van hun eerdere interacties. Samen zouden deze neuronen zelfs het toekomstige succes van het dier kunnen voorspellen voordat de competitie daadwerkelijk is begonnen.

Meer innovatief breinonderzoek

Ook in Nederland wordt baanbrekend breinonderzoek gedaan. Kunnen medicijnen beter in de hersenen gebracht worden met behulp van geluidstrillingen, was bijvoorbeeld de vraag die centraal stond bij een uniek onderzoek waarbij meerdere kenniscentra en umc’s samenwerken. In eerste instantie wordt deze technologie onderzocht bij mensen met een kwaadaardige hersenstamtumor en mensen met de ziekte van Alzheimer. Bekeken wordt of de geluidstrillingen de natuurlijke bescherming van de hersenen tijdelijk kunnen opheffen, zodat de medicatie de hersenen beter bereikt.

Een ander actueel voorbeeld zijn de groeidiagrammen van Radboudumc. Met behulp van een enorme dataset hebben onderzoekers een set groeidiagrammen voor de ontwikkeling van de hersenen ontwikkeld. Deze groeidiagrammen bieden daarnaast ook referentiemodellen voor de veroudering van de hersenen en hebben zo een groot klinisch potentieel. Zo kunnen ze onder andere gebruikt worden om de ontwikkeling van hersenaandoeningen te voorspellen.