Standaardisatiecongres, Daten met Anna, Voorzitter NVvP, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het aanstaande Standaardisatiecongres van VWS, nieuwe leefstijlinformatie op apotheek.nl en de start van de publieke consultatie over een concept implementatieadvies voor LOINC. Verder ook aandacht voor een wervingsevent van de Anna Zorgroep op 9 mei en de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Standaardisatiecongres VWS

Op 15 juni organiseert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het jaarlijkse standaardisatiecongres. Dit evenement richt zich op het versterken van samenhang en richting binnen landelijke standaardisatie en biedt praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk. Het thema dit jaar is ‘Verbinding: van theorie naar praktijk en van vandaag naar morgen’.

Het congres brengt zorgprofessionals, eindgebruikers en ICT-teams samen en biedt inzichten in actuele ontwikkelingen, zoals de voortgang van standaardisatie en de komst van de EHDS. Organisaties als Nictiz, RIVM en CumuluZ leveren bijdragen. Ook is er aandacht voor patiëntvriendelijke communicatie. Inschrijving is geopend.

Leefstijlinformatie apotheek.nl

Op Apotheek.nl is nieuwe leefstijlinformatie toegevoegd die inzicht geeft in de invloed van leefstijl op gezondheid en het gebruik van medicijnen. Deze uitbreiding ondersteunt apothekers en patiënten bij het bespreken van leefstijl in de dagelijkse praktijk. De inhoud is ontwikkeld op basis van aanbevelingen uit een eerder traject van de KNMP, uitgevoerd in opdracht van de Coalitie Leefstijl in de Zorg.

De nieuwe informatie bestaat uit een centrale landingspagina, zeven themapagina’s (zoals voeding, beweging en slaap) en leefstijladvies bij tien aandoeningen, waaronder diabetes en hoge bloeddruk. Deze content laat zien hoe leefstijl en medicatie elkaar beïnvloeden en hoe aanpassingen klachten kunnen verminderen.

Volgens projectleider Kaling Xian vergroot de uitbreiding het bewustzijn bij patiënten en helpt het om leefstijl structureel onderdeel te maken van de apotheekzorg, met praktische handvatten voor advies en doorverwijzing.

Consultatie implementatieadvies LOINC

Eenduidige registratie en uitwisseling van laboratoriumdata is essentieel voor veilige, efficiënte en toekomstbestendige zorg. Het gebruik van internationale standaarden zoals LOINC bevordert interoperabiliteit tussen zorgsystemen, ondersteunt datagedreven werken en versterkt samenwerking in de zorgketen.

Van 20 april tot en met 17 mei 2026 loopt een publieke consultatie over een concept implementatieadvies voor LOINC. Dit advies beschrijft hoe Nederland kan toewerken naar landelijke, uniforme uitwisseling van laboratoriumgegevens via de Nederlandse Labcodeset, in samenhang met SNOMED CT en UCUM.

Het ministerie roept zorgprofessionals, ICT-leveranciers en andere betrokkenen op om feedback te geven. Praktijkinput is cruciaal om het advies uitvoerbaar en breed toepasbaar te maken en zo te komen tot een gedragen en toekomstbestendig eindresultaat.

Daten met Anna

De Anna Zorggroep organiseert op 9 mei het wervingsevent ‘Daten met Anna’, gericht op iedereen die geïnteresseerd is in werken of leren in de zorg. In plaats van een traditioneel sollicitatiegesprek maken deelnemers via korte speeddates op een laagdrempelige manier kennis met verschillende functies en afdelingen binnen onder meer het Anna Ziekenhuis en Anna Ouderenzorg.

Een opvallend element is de aanwezigheid van Victor Abeln, die als gastheer en ‘matchmaker’ deelnemers koppelt aan collega’s die aansluiten bij hun interesses. Bezoekers voeren twee korte gesprekken en krijgen daarna de kans om rond te kijken en vragen te stellen. Het evenement is toegankelijk voor zowel mensen met als zonder zorgachtergrond en biedt een informele manier om carrièremogelijkheden in de zorg te verkennen.

Nieuwe voorzitter NVvP

Anne Koopmans is op 15 april benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ze volgt Niels Mulder op en wil zich inzetten voor een sterkere profilering van de psychiatrie in de samenleving.

Koopmans benadrukt zowel de waarde als de verantwoordelijkheid van het vak, zeker in een tijd van toenemende complexiteit, wachttijden en werkdruk. Volgens haar moeten psychiaters meer regie nemen en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor oplossingen. Leiderschap begint daarbij in de dagelijkse praktijk, waar professionals een belangrijke voorbeeldrol vervullen.

Een belangrijk speerpunt is het betrekken van jonge psychiaters, wier frisse blik volgens haar essentieel is voor innovatie en kwaliteit. Daarnaast wil ze werken aan een positiever en zichtbaarder beeld van de psychiatrie, door vaker te laten zien wat goed gaat. Ondanks haar nieuwe rol blijft ze actief in de patiëntenzorg.

