Vernieuwd EPD voor ambulancezorg moet administratielast verlagen

Tien regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s), verenigd in Axira, hebben samen met IT-leverancier CityGIS een vernieuwd elektronisch patiëntendossier (EPD) ontwikkeld en deels in gebruik genomen. Het systeem, EDAZ NextGen, moet de registratie en uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorg verbeteren.

Het vernieuwde EPD bestaat uit een digitaal ritformulier, een backofficemodule en een API-koppeling waarmee gegevens kunnen worden gedeeld met andere systemen binnen de ambulancezorg en de bredere zorgketen, zoals ziekenhuizen en huisartsen. Daarmee wordt beoogd de informatieoverdracht te versnellen en beter aan te laten sluiten op bestaande zorgprocessen.

Minder administratie, betere data

Volgens de betrokken partijen is het systeem ontworpen om de administratieve last voor ambulanceverpleegkundigen te verminderen. Het vernieuwde ritformulier ondersteunt zorgverleners bij het vastleggen van gegevens, wat niet alleen tijd moet besparen, maar ook de datakwaliteit moet verbeteren. Daarnaast biedt het systeem inzicht in eerdere ritten binnen de regio, waardoor zorgverleners beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

EDAZ NextGen is gebaseerd op actuele technische standaarden, wat de uitwisseling van gegevens met andere zorgpartijen vereenvoudigt en toekomstige uitbreidingen mogelijk maakt. De ontwikkelaars zien het platform als een basis voor verdere innovatie in de acute zorg, bijvoorbeeld door inzet van AI of spraakinvoer.

Het systeem is inmiddels in gebruik bij drie ambulanceorganisaties: Ambulancezorg Groningen, UMCG Ambulancezorg en Kijlstra Ambulancezorg & Zorgvervoer. De overige Axira-leden volgen naar verwachting in de loop van 2026.

Digitale voorbereiding

Enige tijd geleden schreven we over de ontwikkeling dat de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) digitaal informatie uitwisselt met de Spoedeisende Hulp (SEH), waardoor zorgverleners beter voorbereid zijn op de komst van de patiënt. Gegevens zoals vitale functies, patiëntstatus en verwachte aankomsttijd worden vooraf gedeeld, wat tijd bespaart en de administratie vermindert.

Een aanpak die destijds tot stand gekomen is via regionale samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgpartners in Midden-Nederland. Volgens betrokken partijen vormt dit een belangrijke stap richting efficiëntere en veiligere acute zorg, mede geïnspireerd door eerdere innovaties zoals ambulances met live videoverbindingen met de SEH.