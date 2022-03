Met thuismonitoringsbox minder vaak naar ziekenhuis  

Patiënten met een chronische nierziekte hoeven minder vaak naar het Erasmus ziekenhuis dankzij thuismonitoring. Hiervoor hebben ze een speciale SeCRet-thuismonitoringsbox gekregen. In de thuismonitoringsbox zit een bloeddrukmeter, een zuurstofmeter en een thermometer. In een speciale app voeren de patiënten vervolgens de resultaten van hun metingen in.

Steeds meer patiënten met een chronische nierziekte houden thuis zelf hun bloeddruk, lichaamstemperatuur en zuurstofsaturatie in de gaten. Tevens is er de ambitie om de thuismeetapparatuur uit te breiden omdat nierpatiënten regelmatig overgewicht hebben en weinig bewegen. Door aan de SeCRet-box bijvoorbeeld een stappenteller en een weegschaal toe te voegen kan gezond gedrag worden gestimuleerd.

Metingen thuis betrouwbaar

Veel nierpatiënten worden lange tijd gevolgd. Denk aan patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan of een chronische nierziekte hebben. Ze moeten vaak voor controle naar het ziekenhuis en het aantal bezoeken kan worden verminderd door thuis metingen te verrichten. Internist-nefroloog Martijn van den Hoogen: ‘Voor deze groep patiënten is een bloeddrukmeting bijvoorbeeld heel belangrijk. Thuis is die veel betrouwbaarder dan op de polikliniek. Want wat denk je dat er gebeurt als mensen gehaast de parkeergarage uit komen hollen?’

Thuismonitoringsbox geeft patiënten regie

Een team van het Erasmus MC ontwikkelde speciaal voor deze groep patiënten een thuismonitoringsbox. In coronatijd kwam die meteen al goed van pas want Covid-19 was voor nierpatiënten een groot probleem. De hoop was dat ze met de thuismonitoringsbox vroeg aan de bel zouden trekken in het geval van problemen. Internist-nefroloog Jacqueline van de Wetering: “In de thuismeten-app voeren patiënten de resultaten van de metingen in. De waarden worden dan meteen digitaal weergegeven in het elektronisch patiëntendossier HiX. Dat maakt het voor ons én de patiënt inzichtelijk: je kunt naar de trend en het verloop kijken.”

Transplantatie Instituut wil aanhaken

Inmiddels wordt deze vorm van thuismonitoring breder ingezet dan alleen voor Covid-patiënten. Een algemeen thuismeetprogramma voor niertransplantatiepatiënten ging in augustus 2021 van start. Op dit moment gebruiken 220 patiënten de SeCReT-box en de volgende 200 boxen zijn besteld. De grootste wens van Van de Wetering is dat mensen thuis ook waardes zoals nierfunctie en medicijnspiegels kunnen meten. Volledige poliklinische consulten kunnen dan af en toe worden vervangen door een videoconsult. Artsen én patiënten zijn tevreden over het thuismonitoringsprogramma. Andere groepen van interne geneeskunde willen graag meedoen en ook het Transplantatie Instituut wil aanhaken.

Nierpatiënten & dialyse

Ook op het gebied van nierdialyse proberen steeds meer ziekenhuizen betreffende groep nierpatiënten meer autonomie te bieden. Een voorbeeld vinden we bij het Hagaziekenhuis dat op twee locaties van het dialysecentrum 58 nieuwe dialysemachines. Deze zijn volgens betrokkenen eenvoudig te bedienen door patiënt en verpleegkundig. De stille machines zijn veilig en er zijn minder spat- en prikincidenten. Patiënten kunnen als ze dat willen zelf het systeem grotendeels zelf bedienen en dat geeft ze meer autonomie.