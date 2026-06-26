Nieuwe accelerator opent deur naar Amerikaanse zorgmarkt

Nederlandse startups en scale-ups in de zorg krijgen een nieuwe mogelijkheid om de Amerikaanse markt te betreden. Rotterdam Square lanceert samen met Cedars-Sinai Accelerator+ en Erasmus MC de NL USA Health Accelerator, een internationaal programma dat innovatieve bedrijven moet helpen hun technologieën sneller naar de Verenigde Staten te brengen.

De accelerator richt zich op bedrijven in de health-, medtech-, biotech- en digital health-sector die al verder zijn dan de conceptfase en beschikken over een werkend prototype, een minimum viable product (MVP) of een gevalideerde proof-of-concept. Het programma combineert de klinische en wetenschappelijke expertise van Erasmus MC met de ervaring van Cedars-Sinai Accelerator+ op het gebied van innovatie, ondernemerschap en markttoegang in de Verenigde Staten.

Voortbouwen op bestaande samenwerking

De nieuwe accelerator bouwt voort op een samenwerking die ScaleNL en Cedars-Sinai de afgelopen vier jaar hebben opgebouwd. In die periode werden meerdere Nederlandse startups en scale-ups begeleid bij het verkennen van de Amerikaanse gezondheidszorgmarkt en het opbouwen van een netwerk in de Verenigde Staten.

Binnen de nieuwe opzet gaat Erasmus MC rechtstreeks samenwerken met Cedars-Sinai Accelerator+ om een intensief programma van zes weken te verzorgen. Daarbij krijgen deelnemende bedrijven ondersteuning bij onder meer marktvalidatie, commerciële strategie, regelgeving en het opbouwen van contacten met potentiële partners en investeerders.

Het programma wordt afgesloten met een intensieve week op de campus van Cedars-Sinai in Los Angeles. De deelnemers komen daar rechtstreeks in contact met artsen, onderzoekers, innovatie-experts, zorgbestuurders en specialisten op het gebied van de Amerikaanse zorgmarkt. Volgens de initiatiefnemers biedt deze combinatie van Nederlandse medische expertise en Amerikaanse marktkennis bedrijven een unieke kans om hun internationale groeistrategie te versnellen.

Focus op veelbelovende zorginnovaties

De NL USA Health Accelerator richt zich op innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan betere patiëntenzorg en efficiëntere gezondheidszorg. Daarbij ligt de nadruk op technologiegebieden die momenteel sterk in ontwikkeling zijn. Tot de prioritaire thema's behoren precisiegeneeskunde, cel- en gentherapie, biotechnologie, value-based diagnostiek, medische beeldvorming en beeldgeleide chirurgie, medische technologie, digitale zorgtoepassingen en systemen voor klinische besluitvorming. Ook innovaties die aantoonbaar bijdragen aan betere patiëntuitkomsten komen in aanmerking.

De samenwerking sluit aan bij de groeiende belangstelling van Amerikaanse zorgorganisaties voor Europese medische innovaties. Cedars-Sinai heeft die betrokkenheid eerder al benadrukt met de oprichting van Coronet Ventures NL, een investeringsinitiatief dat zich specifiek richt op Nederlandse startups.

Inschrijving geopend

De inschrijving voor de eerste editie van de NL USA Health Accelerator is geopend van 15 juni tot en met 28 augustus. Nederlandse startups en scale-ups met internationale ambities kunnen zich gedurende deze periode aanmelden. Volgens de initiatiefnemers is het programma vooral bedoeld voor bedrijven die klaar zijn voor een volgende groeifase en hun positie op de Amerikaanse markt willen versnellen. Door de combinatie van wetenschappelijke expertise, klinische validatie en directe toegang tot een van de grootste zorgmarkten ter wereld hopen de partners de internationale impact van Nederlandse zorginnovaties verder te vergroten.

Met de lancering van de NL USA Health Accelerator krijgt het Nederlandse innovatielandschap er daarmee een nieuw programma bij dat de brug slaat tussen medische innovatie, ondernemerschap en internationale marktontwikkeling.

Erasmus Healthcare Lab

Vorig jaar schreven we over een andere innovatieve ontwikkeling en samenwerking bij het Erasmus MC. Aangewakkerd door IC-arts Michel van Genderen die zich binnen het Erasmus MC inzet voor de veilige en verantwoorde toepassing van AI in de zorg. Zijn motivatie ontstond tijdens zijn werk op de intensive care, waar hij zag dat patiënten na een succesvolle behandeling vaak langdurige fysieke en mentale klachten overhielden. Dat leidde eerst tot onderzoek naar virtual reality voor nazorg en later tot een sterke focus op AI.

Volgens Van Genderen is AI onmisbaar om de toenemende zorgvraag en personeelstekorten het hoofd te bieden. Hij ziet toepassingen variërend van het samenvatten van familiegesprekken en het voorbereiden van visites tot het voorspellen van complicaties en het ondersteunen van behandelbeslissingen. Samen met IC-afdelingshoofd Diederik Gommers richtte hij het Responsible and Ethical AI in Healthcare Lab (REAiHL) op, een samenwerking tussen Erasmus MC, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het lab ontwikkelt en implementeert AI-modellen die veilig, transparant en eerlijk zijn. Daarbij staat de kwaliteit van data centraal, omdat bevooroordeelde of onvolledige datasets kunnen leiden tot onbetrouwbare uitkomsten. De opgedane kennis wordt sinds 2024 gebundeld in de Erasmus MC AI Accelerator, die de implementatie van betrouwbare AI in de klinische praktijk moet versnellen.