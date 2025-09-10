Nieuwe Innovation Call: AI in de spreekkamer

De inzet van AI in de spreekkamer biedt veelbelovende kansen om zorgverleners te ontlasten. Zes maanden na de eerste Innovation Call bundelen de ziekenhuizen in samenwerkingsverband mProve opnieuw de krachten met leveranciers om AI-oplossingen verder te testen. Op 6 oktober volgt een nieuwe co-creatiesessie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De focus: transcriptie en samenvatting van medische gesprekken, binnen en buiten de spreekkamer.

De markt voor kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg ontwikkelt zich razendsnel. Zes maanden geleden bracht het mProve Funxlab zes leveranciers en zeven mProve-ziekenhuizen samen om AI-toepassingen in de spreekkamer te testen. De opbrengst? Waardevolle inzichten dat AI zorgverleners daadwerkelijk kan ondersteunen, maar dat verdere ontwikkeling en nauwe samenwerking cruciaal blijven.



Zoals beloofd maken de partijen nu de balans opnieuw op. Op 6 oktober organiseren de mProve-ziekenhuizen een tweede Innovation Call in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, gericht op AI-oplossingen voor het transcriptieproces en samenvatten van patiëntgesprekken. De toepassingen moeten bijdragen aan tijdwinst en betere focus voor zorgverleners.

Praktijkpodium

Deelname levert verschillende voordelen op. Zo krijgen deelnemers de kans om hun oplossing te presenteren en te testen in een realistische zorgomgeving, wat dient als een waardevol praktijkpodium. Ze ontvangen daarnaast inhoudelijke feedback in de vorm van eerlijke en verdiepende input over hun product en marktpositie. Ook biedt deelname de mogelijkheid tot samenwerking met zeven topklinische ziekenhuizen, die samen 18 procent van de Nederlandse ziekenhuiszorg vertegenwoordigen.



Leveranciers met slimme en betrouwbare oplossingen voor medische gespreksverslagen, die direct waarde toevoegen in de dagelijkse zorgpraktijk kunnen zich aanmelden via het intakeformulier. Binnen vijf werkdagen wordt bekendgemaakt wie geselecteerd is voor deelname aan de sessie.

Funxlab

Eind juni 2023 is het Funxlab officieel gelanceerd door ziekenhuisnetwerk mProve. Dit lab richt zich op technologische innovaties die het werk in ziekenhuizen niet alleen eenvoudiger, maar ook plezieriger maken. Met andere woorden: innovaties met zowel een functie als een funfactor. Een belangrijk streven van het Funxlab is het verlichten van de werkdruk voor zorgverleners. Binnen het lab delen de zeven mProve-ziekenhuizen ervaringen met innovaties die zorgverleners ondersteunen.



De eerste ‘Innovation Call’ van het mProve Funxlab in 2023 was volgens het samenwerkingsverband een succes. Maar liefst 85 innovatieve bedrijven gaven aan wel een manier te weten hoe het werken in de zeven mProve ziekenhuizen efficiënter en leuker kan.