Nieuwe standaard digitale overdracht tussen cure en care

Het resultaat hiervan is dat alle betrokken partijen in de keten door de digitale overdracht nu altijd over de volledige verpleegkundige informatie beschikken. Iets waarvoor in het verleden veel telefonisch contact mee gemoeid was. Bijvoorbeeld om een geschikte plaats voor een patiënt te zoeken in de regio.

Binnen de proeftuin vond de digitale overdracht plaats tussen het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de thuis- en ouderenzorglocaties van CuraMare. De oplossing is echter zo gerealiseerd dat iedere zorgpartner in de regio de verpleegkundige overdracht zowel kan verzenden als ontvangen. Sinds de zomer van 2019 is op diverse plekken in het land gestart met proeftuinen voor de digitale overdracht van verpleegkundige gegevens.

Digitale zoektocht en eOverdracht

Door de samenwerking en het uitwisselen van verpleegkundige gegevens kan die zoektocht nu digitaal, via het aanbodplatform ZorgDomein, gevonden worden. Wanneer een geschikte plaats gevonden is, kan ook het plaatsingsverzoek digitaal verwerkt worden. Na goedkeuring worden de relevante gegevens vervolgens overgedragen zodat alleen de zorginstelling waar de patiënt geplaatst wordt inzicht heeft in de verpleegkundige gegevens.

Een van de voordelen die het Van Weel Bethesda en de thuis- en ouderenlocaties binnen de Proeftuin eOverdracht hadden was het feit dat ze allemaal onder zorgorganisatie CuraMare vallen. Dat maakte sneller en slagvaardiger handelen mogelijk. Ook werden de belangrijkste leveranciers direct bij het project betrokken. De nieuwe landelijke, maar nog niet beproefde, standaard eOverdracht was het uitgangspunt.

Opschalen zonder dubbele registraties

“Niet alleen voor CuraMare zelf, maar voor de hele regio. Zo kunnen we snel opschalen met één standaard, ongeacht welke partij daarbij betrokken is. Op die manier borgen we de kwaliteit en tijdigheid van overdrachten regiobreed en ervaren de patiënten en zorgverleners een drempelloze overdracht van verpleegkundige gegevens”, zo zegt Jacco Weststrate, Chief Information Officer bij CuraMare.

“Deze overdracht gaat uit van het eenmalig vastleggen van gegevens en hergebruik verderop in de keten, zonder dubbele registraties zodat de informatie overal beschikbaar is. We willen het de zorgverlener zo gemakkelijk mogelijk maken. Dat betekent dat iedereen in zijn eigen systeem kan blijven werken, zonder een uitstap te hoeven maken naar een ander systeem. Verpleegkundige gegevens uit Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis – in HiX van ChipSoft – worden via ZorgDomein naadloos overgehaald naar de thuis- en ouderenzorg van CuraMare – in Pluriform Zorg van Adapcare – en vice versa”, aldus Weststrate.