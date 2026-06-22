Nieuwe techniek spoort baarmoederhalsafwijkingen beter op

Het Antonius Ziekenhuis heeft een digitale colposcoop in gebruik genomen voor onderzoek naar afwijkingen aan de baarmoederhals. De nieuwe technologie ondersteunt gynaecologen bij vrouwen die na een afwijkend uitstrijkje worden doorverwezen voor vervolgonderzoek. Volgens het ziekenhuis kunnen afwijkingen hierdoor nauwkeuriger worden beoordeeld, waardoor behandelingen beter kunnen worden afgestemd en onnodige ingrepen mogelijk worden voorkomen.

Jaarlijks komen veel vrouwen na deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker terecht bij de gynaecoloog voor een colposcopie. Waar de arts voorheen via een microscoop zelf beoordeelde of een biopt nodig was, helpt het digitale systeem nu bij het analyseren van beelden van de baarmoederhals. Daardoor kunnen verdachte plekken gerichter worden onderzocht en kan sneller duidelijkheid ontstaan over een eventueel vervolgtraject. "Het is een enorme vooruitgang," vertelt gynaecoloog Tineke Schukken van Antonius. "Het systeem maakt een video-opname nadat kleuringen zijn aangebracht en vergelijkt de beelden met duizenden eerdere casussen. Het geeft daarom heel nauwkeurig aan waar een eventuele afwijking zit."

Direct zichtbaar op scherm

Ook voor patiënten verandert er iets tijdens het onderzoek. Beelden van de baarmoederhals zijn direct zichtbaar op een scherm, waardoor vrouwen kunnen meekijken terwijl de gynaecoloog uitlegt wat er te zien is. Volgens het Antonius Ziekenhuis draagt dat bij aan meer duidelijkheid en een beter gesprek in de spreekkamer.

De grotere nauwkeurigheid van de digitale colposcoop maakt het bovendien mogelijk om beter te beoordelen welke afwijkingen nader onderzoek vereisen. Daardoor hoeven minder vaak biopten te worden afgenomen bij afwijkingen die uiteindelijk onschuldig blijken. Tegelijkertijd kan de technologie helpen om kleine verdachte plekjes eerder op te sporen.

Meer uitleg

Aan de duur en belasting van het onderzoek verandert volgens het ziekenhuis weinig. Patiënten ervaren de colposcopie hetzelfde als voorheen, al wordt de mogelijkheid om mee te kijken en meer uitleg te krijgen tijdens het onderzoek overwegend positief ontvangen.

Vorig jaar april publiceerden we ook een bijdrage over de ontwikkelingen rond digitale colposcopie. Dat onderwerp blijkt nog altijd zeer actueel. Tijdens een cursus over de toepassing van digitalisering en AI in de colposcopie vroeg gynaecoloog Jacqueline Louwers van het Diakonessenhuis aan 45 deelnemers wie al gebruikmaakte van digitale colposcopietechnieken. Het antwoord was volgens haar opvallend: niemand.

Volgens Louwers betekent dit niet dat dergelijke technieken ontbreken of dat er geen onderzoek naar wordt gedaan. Colposcopie, het kijkonderzoek dat wordt uitgevoerd na een afwijkend uitstrijkje, is juist sterk afhankelijk van beeldherkenning. Met behulp van een colposcoop wordt het weefsel van de baarmoedermond vergroot weergegeven. Door het aanbrengen van azijn worden verschillen tussen gezond en afwijkend weefsel beter zichtbaar, waardoor de arts kan beoordelen hoe ernstig een voorstadium van baarmoederhalskanker is.

Objectiever en consistenter

Die beoordeling is van groot belang, omdat sommige afwijkingen alleen gecontroleerd hoeven te worden, terwijl andere snel behandeld moeten worden om kanker te voorkomen. Tegelijkertijd is bekend dat de interpretatie van colposcopische beelden behoorlijk subjectief kan zijn. Juist daar kunnen digitale technieken en kunstmatige intelligentie volgens Louwers een belangrijke rol spelen door de beoordeling objectiever en consistenter te maken.