InterventieZoekhulp, Mobiele echo, Bestuurswisselingen en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe digitale InterventieZoekhulp van Vilans, de ingebruikname van een nieuw mobiel echo-apparaat op enkele afdelingen van het HagaZiekenhuis en een webinar over de toepassing van passende zorg in de eerste lijn van ZonMw. Verder ook aandacht voor de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van het Dijklander Ziekenhuis en het aangekondigde afscheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Isala.

InterventieZoekhulp Vilans

Vilans heeft de InterventieZoekhulp ontwikkeld, een AI-ondersteunde zoektool die zorgprofessionals helpt snel passende interventies te vinden voor vraagstukken zoals slaapproblemen, eenzaamheid, zelfredzaamheid en valpreventie. In tegenstelling tot algemene AI-chatbots zoekt de tool uitsluitend binnen een geselecteerde verzameling van betrouwbare Nederlandse kennisbronnen. Gebruikers voeren een zorgvraag in, waarna de zoekhulp aanvullende vragen stelt om de context te verduidelijken. Vervolgens doorzoekt de tool een database met circa 2.500 interventies uit meer dan 20 Nederlandse bronnen.

Per interventie wordt informatie gegeven over onder meer het doel, de effectiviteit, eventuele kosten en de oorspronkelijke bron, waardoor verschillende aanpakken eenvoudig kunnen worden vergeleken. De InterventieZoekhulp is ontwikkeld door Vilans in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met diverse kennisorganisaties. De tool laat zien hoe AI verantwoord kan worden ingezet om evidence-based kennis toegankelijker en direct toepasbaar te maken in de dagelijkse zorgpraktijk.

Mobiele echo HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis Den Haag gebruikt sinds kort een mobiel echo-apparaat op de afdelingen Dagcentrum Infusietherapie en Hemaferese om patiënten die moeilijk te prikken zijn sneller en nauwkeuriger te helpen. Met behulp van echobeelden kunnen verpleegkundigen bloedvaten en de diepte van aders in realtime zichtbaar maken, waardoor de kans op een succesvolle eerste prik toeneemt. Dit vermindert pijn en stress voor patiënten en voorkomt dat zij naar een andere afdeling moeten voor echo-geleide prikprocedures.

Volgens het ziekenhuis bespaart de nieuwe werkwijze tijd, verlaagt zij de werkdruk op de verkoeverafdeling en kunnen behandelingen eerder starten, zodat patiënten sneller naar huis kunnen. Hoewel hulpmiddelen zoals een PICC-lijn of mini-port soms nodig blijven, verwachten de zorgverleners dat het echo-apparaat het gebruik hiervan in bepaalde gevallen kan verminderen.

Webinar passende zorg

ZonMw organiseert een interactief lunchwebinar over de toepassing van passende zorg in de eerste lijn en de mogelijkheden die het kaderprogramma Passende Zorg biedt voor onderzoek. Het webinar is bedoeld voor professionals uit onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs die betrokken zijn bij de eerstelijnszorg. Deelnemers krijgen inzicht in de doelstellingen van het kaderprogramma, de kansen die het biedt voor de eerste lijn en de subsidiemogelijkheden van ZonMw.

Praktische voorbeelden uit de dagelijkse praktijk staan daarbij centraal. Sprekers zijn Patrick Bindels, emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde en lid van de kerncommissie van het kaderprogramma Passende Zorg, Bianca den Outer van kennisplatform De Eerstelijns en Max Poppelaars, programmamanager bij ZonMw. Het webinar biedt deelnemers handvatten om passende zorg en onderzoeksinitiatieven beter met elkaar te verbinden.

Nieuw RvT-lid Dijklander

Dieric Elders is per 1 augustus benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Dijklander Ziekenhuis. Hij volgt Yvonne van der Brugge-Wolring op, die deze functie acht jaar vervulde. Elders krijgt de portefeuille vastgoed en neemt zitting in de auditcommissie. Hij beschikt over ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, met een sterke focus op financiën, vastgoed, facilitair management en ICT.

Daarnaast werkte hij ruim twintig jaar als interim-manager en strategisch adviseur voor vastgoed- en investeringsvraagstukken, vooral in de zorgsector. In die rol adviseerde hij onder meer OLVG, Tergooi MC, Zaans Medisch Centrum, ETZ, Rijnstate en Spaarne Gasthuis. Momenteel is hij ook toezichthouder bij verschillende organisaties. Elders wil vanuit zijn nieuwe rol bijdragen aan de verdere ontwikkeling van duurzame zorg en toekomstbestendige huisvesting binnen het Dijklander Ziekenhuis.

Afscheid RvB-voorzitter Isala

Michèle Blom legt per 1 februari 2027 haar functie neer als voorzitter van de Raad van Bestuur van Isala. Zij neemt afscheid om haar agenda flexibeler te kunnen indelen, zodat zij meer tijd kan doorbrengen met haar man, wiens werkzaamheden zich grotendeels in het buitenland afspelen, en ruimte heeft voor reizen, familie en vrienden.

Blom trad in april 2023 aan en gaf sindsdien leiding aan belangrijke organisatorische veranderingen, waaronder de invoering van een nieuwe organisatiestructuur en de ontwikkeling van de strategie Zorg voor de Toekomst. De Raad van Toezicht respecteert haar persoonlijke beslissing, maar spreekt tegelijkertijd waardering uit voor haar bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Isala. Omdat Blom haar vertrek ruim van tevoren heeft aangekondigd, kan de zoektocht naar een opvolger zorgvuldig worden voorbereid.

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