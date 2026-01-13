Nieuwe toolkit brengt onderwijs en zorgtechnologie dichter bij elkaar

Een nieuwe toolkit, ontwikkeld in opdracht van de Coalitie Zorgvernieuwing in Versnelling, moet scholen en bedrijven helpen om zorgtechnologie structureel te integreren in het onderwijs. Het initiatief is ontwikkeld voor het vmbo, mbo en hbo en richt zich op een duurzame samenwerking tussen zorgopleidingen en het deel van het mkb dat actief is in health tech.

Volgens de initiatiefnemers, waaronder het Deltion College en NHL Stenden Hogeschool, is de behoefte aan technologische kennis en vaardigheden bij zorg- en welzijns professionals sterk toegenomen. Maar hoewel veel onderwijsinstellingen technologie inbedden in het curriculum, vinden zij het lastig om dit structureel en in samenwerking met bedrijven te organiseren.



“Het ontbreekt vaak aan praktische handvatten en een gedeelde taal tussen onderwijs en bedrijfsleven,” schetst Jolanda van Til, practor Gezondheid en Technologie bij het Deltion College, enkele van de belangrijkste drempels. “Deze toolkit brengt die werelden samen.”

Integratie van zorgtechnologie

De implementatietoolkit is opgebouwd rond zeven thema’s die onderwijsinstellingen en bedrijven moeten helpen bij de integratie van zorgtechnologie: netwerkvorming, inspiratie, beleid, onderwijsprogramma, lesmateriaal, matchmaking en deskundigheid. Elk thema biedt concrete tips, praktijkvoorbeelden en formats die gebruikers van de toolkit direct kunnen toepassen.



De toolkit is ontwikkeld voor een brede doelgroep: van docenten en curriculumontwikkelaars tot lectoraten en practoraten. Ook health tech-bedrijven kunnen de toolkit gebruiken om samenwerking met het onderwijs vorm te geven en op te schalen, zo stellen de initiatiefnemers.



Met de toolkit willen zij bijdragen aan toekomstbestendig onderwijs. Door technologie niet als een losstaand project te benaderen, maar als integraal onderdeel van het leerproces, worden studenten beter voorbereid op het snel veranderende zorglandschap.



De toolkit wordt officieel gepresenteerd gedurende twee online sessies op maandag 26 en dinsdag 27 januari van 15.30 tot 16.30 uur. De sessies maken deel uit van de landelijke Slimme Zorg Estafette 2026. Tijdens de bijeenkomsten maken deelnemers kennis met de toolkit en kunnen zij ervaringen en vragen delen. Aanmelden kan via de website van de estafette.

Over het project

De implementatietoolkit is ontwikkeld in opdracht van de Coalitie Zorgvernieuwing in Versnelling. Dit is een samenwerkingsverband van een reeks branche- en koepelorganisaties en kennisinstellingen in de zorg: Actiz, Alzheimer Nederland, Anders Werken in de Zorg, Vilans, WDTM, Zorgverzekeraars Nederland en Zorgthuis.nl. Het project wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.