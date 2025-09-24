Noordwest Ziekenhuisgroep start met eChemoCoach

Het digitaal hulpmiddel dat oncologie patiënten van de Noordwest Ziekenhuisgroep ondersteunt bij chemotherapie, de eChemoCoach, heeft goedkeuring gekregen van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) en kan in de praktijk worden getest. De METC vindt dat het onderzoeksprotocol van de eChemoCoach voldoende en veilig is getest. Bij de toetsing door de METC hield de commissie onder meer de veiligheid van data, de manier waarop patiënten worden geïnformeerd en de ethische implicaties van digitale zelfzorg tegen het licht.

“Deze goedkeuring is een belangrijke mijlpaal. Dit betekent dat we de stap kunnen zetten van ontwikkeling naar toetsing in de praktijk. Hiermee hopen we te laten zien hoe de eChemoCoach niet alleen het werk van zorgverleners kan verlichten, maar vooral ook het traject voor patiënten overzichtelijker en prettiger kan maken”, vertelt arts-onderzoeker van eChemoCoach Rubin Verduin.

eChemoCoach is tot stand gekomen in co-creatie tussen Noordwest Ziekenhuisgroep en ChipSoft, de leverancier van ons elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Dankzij eChemoCoach, waarvoor Noordwest een subsidie heeft ontvangen van het KWF, kunnen patiënten binnen het EPD-portaal op ieder gewenst moment hun symptomen rapporteren, waarna zij direct na het invullen gepersonaliseerd advies ontvangen.

Onderzoek met andere ziekenhuizen

De komende maanden zet Noordwest Ziekenhuisgroep de eChemoCoach in binnen een gecontroleerde onderzoeksomgeving, in samenwerking met Haaglanden Medisch Centrum en Rijnstate. Daarbij monitoren ze onder meer de gebruiksvriendelijkheid, de therapietrouw en hoe de patiënt de impact van een grotere regierol ervaart. De eerste patiënten worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 voor het onderzoek uitgenodigd. De onderzoeksresultaten vormen de basis voor bredere toepassing in de oncologische zorg.

eChemoCoach beoordeelt de ernst van elke gemelde bijwerking en genereert automatisch een persoonlijk advies voor de patiënt. Dit advies is gebaseerd op medische informatie die eerder door de zorgverlener is gedeeld, bijvoorbeeld tijdens een consult of via (digitale) folders. Zo ontvangt de patiënt herkenbare en betrouwbare informatie, afgestemd op de specifieke bijwerking en de ernst ervan, zonder dat directe tussenkomst van een zorgverlener nodig is. Op deze manier blijft de patiënt actief betrokken en houdt zelf de regie.

Kleinere kans op ernstige bijwerkingen

De verwachting is dat door betere monitoring en meer tijdige, passende adviezen de kans op ernstigere bijwerkingen kan worden verkleind. Daarnaast bevordert deze functionaliteit de therapietrouw en vermindert het de druk op zorgverleners. Omdat eChemoCoach is geïntegreerd in het EPD HiX en het patiëntenportaal van ChipSoft Zorgportaal, worden de gegevens die patiënten invoeren direct onderdeel van hun medisch dossier.

Belangstellende zorgverleners die meer willen weten over deelname aan het onderzoek of over de implementatie van eChemoCoach binnen de eigen instelling, kunnen contact opnemen via: echemocoach@nwz.nl.