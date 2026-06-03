Disney en Philips maken MRI-scans minder spannend

Een MRI-onderzoek kan voor kinderen een ingrijpende ervaring zijn. De onbekende omgeving, het harde geluid van de scanner en de noodzaak om langdurig stil te liggen zorgen regelmatig voor angst en stress. Om die ervaring te verbeteren, gaan Philips en The Walt Disney Company wereldwijd samenwerken. Voor het eerst worden populaire Disney-verhalen en -personages geïntegreerd in de MRI-omgeving van Philips Ambient Experience-systemen in ziekenhuizen en diagnostische centra.

De samenwerking moet jonge patiënten helpen zich meer op hun gemak te voelen tijdens beeldvormend onderzoek en kan tegelijkertijd bijdragen aan efficiëntere zorgprocessen.

Angst bij MRI-onderzoek

MRI-scans spelen een belangrijke rol bij de diagnostiek van uiteenlopende aandoeningen. Voor kinderen vormen deze onderzoeken echter vaak een uitdaging. Een MRI-scanner is groot, maakt veel geluid en vereist dat patiënten soms wel veertig minuten stil blijven liggen.

Onderzoek laat zien dat ongeveer twee derde van de kinderen angst ervaart tijdens een MRI-onderzoek. Die spanning kan leiden tot bewegingsartefacten, herhaalde scans of zelfs voortijdig afgebroken onderzoeken. In sommige gevallen is sedatie noodzakelijk om het onderzoek succesvol uit te voeren.

Dat heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt en diens familie, maar legt ook extra druk op zorgprofessionals en de beschikbare MRI-capaciteit.

Verhalen als afleiding

Binnen Philips Ambient Experience worden al langer audiovisuele elementen ingezet om patiënten te helpen ontspannen. Met de nieuwe samenwerking wordt deze aanpak uitgebreid met bekende personages en verhalen uit het Disney-universum.

Kinderen kunnen vooraf en tijdens het onderzoek kiezen uit verschillende thema’s, variërend van Mickey Mouse en Disney-prinsessen tot personages uit Marvel en Star Wars. De beelden, geluiden en lichteffecten worden geïntegreerd in de MRI-omgeving, waardoor de klinische setting verandert in een meer vertrouwde en speelse omgeving.

Volgens Philips kan deze vorm van afleiding bijdragen aan een grotere mate van ontspanning en ervoor zorgen dat kinderen beter in staat zijn stil te blijven liggen tijdens de scan. Dat komt uiteindelijk ook de beeldkwaliteit ten goede.

In 2021 introduceerde Philips een app met virtuele buddy, speciaal om jonge kinderen voor te bereiden op een MRC-scan en die ervaring daardoor een stuk minder stressvol te maken, ook voor de ouders. Jonge kinderen werden in de app met een virtuele buddy door het proces van het MRI-onderzoek begeleid. Zo konden de kinderen met de buddy de MRI-scan virtueel oefenen waarbij ze zelf de scanner bedienen. Daarbij gaf de buddy ook tips om goed stil te blijven liggen zodat de scan ook goed lukt.

Effect op stress en workflow

De keuze voor een kindvriendelijke MRI-omgeving is gebaseerd op eerder onderzoek. In een multicenterstudie, uitgevoerd in zes Europese ziekenhuizen, werd gekeken naar de impact van Ambient Experience met Disney-thema’s op jonge patiënten.

Bij kinderen tussen zes en tien jaar daalde het ervaren stressniveau na het onderzoek met 43 procent ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de scan. Daarnaast nam het aantal onderbrekingen tijdens MRI-onderzoeken met 63 procent af in vergelijking met reguliere procedures.

Volgens de onderzoekers dragen dergelijke interventies niet alleen bij aan een betere patiëntervaring, maar ook aan een efficiëntere inzet van MRI-capaciteit. Minder onderbrekingen en herhalingen betekenen dat zorgverleners meer onderzoeken kunnen uitvoeren zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de diagnostiek.

Kindvriendelijke zorg

De samenwerking sluit aan bij een bredere ontwikkeling waarbij technologie niet alleen wordt ingezet voor betere diagnostiek, maar ook voor het verbeteren van de zorgervaring. Philips investeert al langer in kindgerichte innovaties binnen de medische beeldvorming, waaronder oplossingen als Pediatric Coaching, Scan Buddy en speciale MRI-concepten voor kinderen.

Ook Disney heeft wereldwijd een langdurige betrokkenheid bij kinderziekenhuizen en pediatrische zorg. Via samenwerkingen met zorginstellingen ontwikkelt het bedrijf programma’s en omgevingen die ziekenhuisbezoeken minder belastend moeten maken voor kinderen en hun families.

De Disney-thema’s worden exclusief geïntegreerd binnen Philips Ambient Experience voor MRI-systemen en zijn inmiddels beschikbaar in 87 landen. Eerste implementaties vinden plaats in Europese pilotziekenhuizen en instellingen zoals Rady Children’s Health in de Verenigde Staten en het Calderdale Royal Hospital in het Verenigd Koninkrijk.

Met de combinatie van medische technologie en bekende verhalen hopen beide organisaties een bijdrage te leveren aan een meer patiëntgerichte beeldvormingservaring, waarbij niet alleen de kwaliteit van de scan, maar ook het welzijn van het kind centraal staat.

Lees meer over Philips Ambient Experience en de nieuw geïntroduceer de content met Disney-thema’s