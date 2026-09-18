Novo zet Claude in om medicijnontwikkeling te versnellen

Het Deense farmabedrijf Novo gaat samenwerken met AI-gigant Anthropic om kunstmatige intelligentie breder in te zetten bij de zoektocht naar, en ontwikkeling van, nieuwe medicijnen. Daarbij krijgt Claude, het AI-model van Anthropic, een rol binnen onderzoek en ontwikkeling (R&D) en bij de ontwikkeling van software.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op concrete wetenschappelijke vraagstukken die door onderzoekers en computationele teams van Novo worden aangedragen. De bedrijven willen daarvoor gezamenlijk AI-oplossingen ontwikkelen die onder meer het analyseren en interpreteren van biologische processen kunnen ondersteunen.

Novo gaat hiervoor Claude Science testen binnen specifieke R&D-processen. Het bedrijf verwacht dat AI niet alleen de productiviteit kan verhogen, maar onderzoekers ook kan ondersteunen bij het doorgronden van menselijke biologie en de werking van geneesmiddelen.

AI als hulpmiddel voor onderzoekers

Volgens Novo-topman Mike Doustdar kan de samenwerking helpen om het traject van onderzoek naar een beschikbaar geneesmiddel te verkorten. Daarnaast ziet het bedrijf mogelijkheden om met AI nieuwe wetenschappelijke inzichten te verkrijgen. Anthropic-topman Dario Amodei verwacht dat steeds krachtigere AI-modellen onderzoekstrajecten kunnen versnellen en wetenschappers kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen. De daadwerkelijke impact daarvan zal in de praktijk moeten blijken.

Naast wetenschappelijk onderzoek wil Novo de modellen van Anthropic inzetten voor AI-ondersteunde softwareontwikkeling. Dat moet het mogelijk maken om AI op grotere schaal binnen het bedrijf toe te passen. Volgens beide bedrijven is de samenwerking ingericht met afspraken rond datagovernance en menselijk toezicht, zodat het gebruik van AI aansluit bij de ethische en compliance-eisen van Novo.

Farmacie investeert verder in AI

De overeenkomst past binnen een bredere inzet van Novo op AI voor geneesmiddelenonderzoek. Eerder dit jaar sloot het bedrijf ook een overeenkomst met OpenAI voor het gebruik van GPT-Rosalind. Dat wetenschappelijke AI-model wordt onder meer ingezet om complexe datasets te analyseren en potentiële geneesmiddelen te identificeren.

Ook via de Novo Nordisk Foundation wordt geïnvesteerd in AI-infrastructuur. De stichting werkte in 2024 samen met Nvidia en het Deense Export and Investment Fund aan de oprichting van het Danish Centre for AI Innovation. Dit centrum beheert Gefion, de eerste AI-ready supercomputer van Denemarken.

Anthropic breidt ondertussen eveneens zijn activiteiten binnen life sciences uit. In mei 2026 kondigde het bedrijf een samenwerking aan met Bristol Myers Squibb, waarbij Claude wordt ingezet voor onder meer onderzoek, klinische ontwikkeling en productie.

AI en de zoektocht naar medicatie

Vorig jaar hebben onderzoekers uit China AI ingezet om potentiële nieuwe medicijnen tegen glaucoom te vinden. Daarbij richtten zij zich op RIPK3, een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij necroptose, een vorm van celdood die bijdraagt aan het verlies van retinale ganglioncellen en beschadiging van de oogzenuw. Het team gebruikte verschillende AI-modellen, waaronder een large language model en neurale netwerken, om mogelijke RIPK3-remmers te selecteren en hun interactie met het eiwit te voorspellen. Zo werden vijf veelbelovende verbindingen geïdentificeerd. De resultaten illustreren hoe AI medicijnscreening kan versnellen, maar verder onderzoek is nodig voordat toepassing bij patiënten aan de orde is.

In 2023 schreven we al over een initiatief van hoogleraar AI en medicinale chemie Gerard van Westen. Hij zag toen al een rol voor AI als ‘copiloot’ bij de zoektocht naar nieuwe medicijnen. Volgens van Westen zou AI kunnen helpen om het enorme aantal mogelijke moleculen veel gerichter te doorzoeken. Een AI-gestuurde ideeëngenerator kan bijvoorbeeld 10.000 potentiële kandidaten voorstellen. Andere algoritmen filteren vervolgens minder geschikte opties weg, zodat uiteindelijk een klein aantal moleculen overblijft dat relatief eenvoudig te produceren is en kansrijk lijkt als geneesmiddel.