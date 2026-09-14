Tandem Health haalt $100 miljoen op voor Europese groei

Tandem Health heeft 100 miljoen dollar opgehaald in een Series B-financieringsronde. De ronde wordt geleid door het Scaleup Europe Fund, dat wordt beheerd door EQT. Het is de eerste investering van dit fonds in de gezondheidszorg. Bestaande investeerders Kinnevik, Northzone, Amino Collective en Visionaries nemen eveneens deel.

De nieuwe financiering volgt op een Series A van 50 miljoen dollar in 2025. In totaal heeft het healthtechbedrijf daarmee 160 miljoen dollar aan financiering opgehaald. Tandem wil het nieuwe kapitaal gebruiken om verder uit te breiden in Europa en zijn AI-platform voor zorgorganisaties door te ontwikkelen.

AI voor consult en administratie

Tandem ontwikkelt een AI Medical Assistant die zorgprofessionals voor, tijdens en na patiëntconsulten ondersteunt. Het systeem kan vooraf patiëntsamenvattingen maken, tijdens het consult klinische beslissingsondersteuning bieden en achteraf administratieve taken uitvoeren.

Het platform omvat onder meer een AI Scribe, Coding Assistant en Clinical Decision Support. Volgens het bedrijf zijn deze drie toepassingen afzonderlijk gecertificeerd als Klasse IIa medisch hulpmiddel onder de Europese Medical Device Regulation (MDR). Tandem verwijst daarnaast naar peer-reviewed onderzoek waaruit zou blijken dat gebruikers 29 procent minder tijd aan administratie besteden. De onderzochte zorgverleners rapporteerden ook 30 procent meer werktevredenheid en 30 procent minder administratieve stress.

Het bedrijf is drie jaar geleden opgericht en heeft inmiddels kantoren in veertien Europese markten. Volgens Tandem gebruiken meer dan 10.000 zorgorganisaties zijn technologie. Tot de genoemde klanten behoren Ramsay Santé, Humanitas en de Britse NHS.

Nederlandse markt via Juvoly

Nederland speelt een belangrijke rol in de Europese expansie. Tandem nam eerder dit jaar het Nederlandse Juvoly over, dat werd opgericht door huisartsen Maarten Timmers en Thomas Kluiters. Onder deze merknaam wordt de technologie volgens het bedrijf inmiddels gebruikt door meer dan 1.500 Nederlandse huisartsenpraktijken.

Ook in ziekenhuizen wordt de toepassing ingezet. In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is de technologie geïmplementeerd binnen tien klinische specialismen. Tot nu toe zou het systeem daar bij meer dan 12.000 consulten zijn gebruikt.

De Nederlandse uitbreiding valt samen met de geplande inzet van doorbraakmiddelen uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Voor de periode 2027 tot en met 2029 is volgens het persbericht 800 miljoen euro beschikbaar voor de opschaling van bewezen arbeidsbesparende zorgtechnologie. De kerntechnologie van Tandem valt volgens het bedrijf binnen een van de categorieën die voor deze middelen zijn aangewezen.

Van AI-assistent naar zorgplatform

Met de Series B-financiering wil Tandem zowel investeren in bestaande Europese markten als zijn klinische organisatie uitbreiden. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen inmiddels meer dan 75 zorgprofessionals in dienst die betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van AI-oplossingen. Daarnaast wil Tandem zijn huidige AI Medical Assistant verder ontwikkelen tot wat het bedrijf een ‘AI-native Clinic Operating System’ noemt. Dit platform moet naast ondersteuning rondom consulten ook patiëntstromen kunnen beheren en AI-agents inzetten voor aanvullende klinische taken.

De investering vindt plaats tegen de achtergrond van personeelstekorten in de Europese gezondheidszorg. In het persbericht verwijst Tandem naar een WHO-schatting van een tekort van 1,6 miljoen zorg- en welzijnsprofessionals in 2024, dat in 2030 zou kunnen oplopen tot 4 miljoen. Het bedrijf positioneert administratieve ondersteuning met AI als een van de manieren om beschikbare zorgcapaciteit beter te benutten.

"De Europese zorgsystemen staan onder grote druk en AI biedt een reële oplossing. Tot nu toe waren Europese zorgaanbieders echter afhankelijk van verouderde systemen of AI-oplossingen die oorspronkelijk voor andere markten zijn ontwikkeld en later voor Europa zijn aangepast. We zijn Tandem gestart om een alternatief te bieden. Europa moet zelf de standaard bepalen voor hoe AI zijn intrede doet in de zorg, in plaats van de standaard van anderen over te nemen. Met deze financiering kunnen we dat realiseren en de zorg op een veilige manier het AI-tijdperk in brengen, in samenwerking met patiënten, zorgverleners, systemen en landen. Zo dragen we zorg voor de zorg", aldus Lukas Saari, CEO en medeoprichter van Tandem Health.