Onderzoek naar AI-model voor afbouw reuma medicatie

Het medicijngebruik van reumapatiënten wordt, wanneer het ziekteproces onder controle gebracht is, doorgaans afgebouwd. Daarbij ligt wel altijd het gevaar van een opvlamming van de klachten op de loer, waarna het medicijngebruik weer opgeschroefd moet worden. Wanneer het mogelijk zou worden om zo’n opvlamming met behulp van een AI-model te voorspellen, en het afbouwen van het medicijngebruik daarop af te stemmen, dan is dat natuurlijk goed nieuws voor reumapatiënten. Op dit moment is het nog bijzonder moeilijk om een opvlamming te voorspellen. Daardoor zijn zowel artsen als patiënten vaak terughoudend met het afbouwen van medicatie.

AI-model van het UMC Utrecht

De ontwikkeling van een AI-model het risico op een opvlamming te verminderen is uitgevoerd door een multidisciplinair team in het UMC Utrecht. Het ontwikkelde computermodel maakt gebruik van digitaal beschikbare data van de patiënt. Denk daarbij aan eerdere bloeduitslagen, het medicatiegebruik en ziekteactiviteit. “Ons computermodel voorspelt of het mogelijk is om de biological verantwoord af te bouwen, zonder dat er een opvlamming van de ziekte optreedt”, vertelt Marianne Messelink, arts-onderzoeker bij de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie.

Messeling doet ook promotieonderzoek naar de afbouw van biologicals. “We willen met steun van een subsidie van ZonMw, testen of het gebruik van het ontwikkelde computermodel in de klinische praktijk het aantal opvlammingen tijdens het afbouwen van biologicals daadwerkelijk kan verminderen. Daarom hebben we samen met de Sint Maartenskliniek in Nijmegen de PATIO studie opgezet”, aldus de arts-onderzoeker.

AI-model voor afbouw reuma medicatie

PATIO onderzoek

Tijdens deze studie, waarbij PATIO staat voor Prediction Aided Tapering In RA patients treated with biOlogicals, worden 60 RA-patiënten gedurende 18 maanden gevolgd. Elke drie maanden wordt bloed geprikt, gevolgd door een bezoek aan de polikliniek reumatologie. Dan wordt gekeken of de biological verder kan worden afgebouwd. De deelnemers aan het onderzoek zijn verdeeld in twee groepen.

Bij de tweede groep wordt naast de conventionele methode ook het ontwikkelde AI-model ingezet. Wanneer het model voorspelt dat er een hoog risico is op een opvlamming, dan wordt er niet verder afgebouwd. De resultaten van de studie worden verwacht in 2024. Dan moet duidelijk worden of het voorspellende model toegevoegde waarde heeft. Ofwel, of er in de groep waarbij het model werd gebruikt minder opvlammingen optraden.