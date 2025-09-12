Ook Zorginstituut juicht samenwerking zorg en sociaal domein toe

Behalve zorg- en welzijnsorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ook het Zorginstituut Nederland (ZiN) actief meegewerkt aan de realisatie van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Het akkoord werd begin deze week getekend in Den Haag door de deelnemende partijen. Bestuursvoorzitter Mark Janssen van het Zorginstituut zegt blij te zijn met het akkoord. Hij zegt dat met de afspraken in het AZWA veel winst te behalen valt om de zorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden.

“De akkoorden stimuleren ook de samenwerking tussen de verschillende sectoren, binnen en buiten de zorg dus ook in het sociale domein. Dat is winst want inmiddels stelden we met elkaar vast dat veel maatschappelijke problemen niet zijn op te lossen door de zorg. Alleen in samenwerking met andere domeinen kunnen we deze problemen aanpakken”, zegt Janssen.

De Nederlandse zorg staat op een kantelpunt. Door de vergrijzing groeit het aantal mensen dat zorg en ondersteuning nodig heeft de komende jaren aanzienlijk. De verwachting is dat de zorgvraag gaat verdubbelen. Tegelijkertijd blijft de instroom van zorgpersoneel ver achter. Zonder ingrijpen dreigt er in de nabije toekomst een tekort aan hulp voor wie dat nodig heeft.

Slimmer organiseren

Om dit te voorkomen, zijn landelijke partijen tot een akkoord gekomen. Hierin zijn afspraken vastgelegd om de zorg slimmer te organiseren, met als doel deze toegankelijk te houden voor iedereen, ongeacht woonplaats, aandoening of leeftijd. Het akkoord bevat onder meer concrete handvatten om het personeelstekort aan te pakken en de wachtlijsten te verkorten.

Het Zorginstituut heeft zich bij de realisatie van het AZWA gericht op een aantal concrete zaken. In de eerste plaats heeft het Zorginstituut afspraken gemaakt in de geestelijke gezondheidszorg. Met betrokken partijken zijn er afspraken gemaakt over hoe de partijen de duur en de vorm van behandelingen kunnen opnemen in richtlijnen en standaarden. Ook is de inhoud van het basispakket onder de loep genomen en is gekeken hoe dat kan bijdragen aan een toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg.

Rol bij maatschappelijke keuzes

Openheid, duidelijke richtlijnen en vernieuwing zijn zaken waarvoor het Zorginstituut zich hard maakt. Zo is er een prioriteitenlijst gemaakt, zodat sneller en beter zichtbaar wordt wat de kwaliteit van zorg is. En bij richtlijnen die maatschappelijke keuzes vragen, wordt de rol van het Zorginstituut en die van de overheid nadrukkelijk betrokken. Om beter voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen, stelt ZiN samen met het internationale Horizon Scanning Initiative een overzicht op van vernieuwingen en innovaties in de medische technologie.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De overheidsorganisatie Zorginstituut Nederland speelt hierin een centrale rol. De belangrijkste taak van het instituut is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Daarbij worden complexe, maar essentiële keuzes gemaakt om te waarborgen dat goede zorg voor iedereen in Nederland beschikbaar is, zowel nu als in de toekomst.

Meer technologie

Het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) werd op 8 september in Gezondheidscentrum De Rubenshoek in Den Haag ondertekend. Het akkoord moet bijdragen aan een toekomstbestendige, betaalbare en slimme zorginfrastructuur in Nederland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het akkoord vooralsnog onder voorbehoud ondertekend, in afwachting van een ledenraadpleging. De ondertekening is een vervolg op het onderhandelaarsakkoord dat voor de zomer werd bereikt.

Onderdeel van het AZWA is de inzet van (meer) technologie. Op dit moment wordt echter nog veel technologie ontwikkeld zonder goed te kijken naar behoeften in de zorg en van patiënten (technology push), zo staat in de Kamerbrief over het AZWA.