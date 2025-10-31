Operatie live, Vidi's voor LUMC, Hartfalen@home nominatie, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor studenten die live meekeken met een operatie die werd uitgevoerd door een operatierobot en vier LUMC-onderzoekers die van de NWO een Vidi-beurs ontvangen hebben voor de doorontwikkeling van hun onderzoekslijnen. Verder ook aandacht voor Hartfalen@home dat genomineerd is voor de STZ Innovatiechallenge 2025 in de categorie Hybride zorg en het besluit van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen om het contact met patiënten meer en meer digitaal af te handelen en de telefonische bereikbaarheid in te perken.

Studenten kijken mee met operatierobot

Studenten van studievereniging HYSTERIA (Verpleegkunde en Gezondheid & Technologie, Saxion) kregen onlangs een bijzonder kijkje achter de schermen bij ZGT Almelo. Via een live videoverbinding konden zij een operatie volgen die werd uitgevoerd met de Da Vinci-operatierobot. Omdat het aantal studenten te groot was voor de operatiekamer, werd de sessie uitgezonden in een instructielokaal.

Tijdens de operatie, een herstel van een middenrifbreuk (hernia hiatus oesophagus), gaven robotcoördinator Herman de Heer en chirurg dr. Van Det toelichting en beantwoordden zij live vragen van de studenten. De Heer vertelde over de ontwikkeling van operatietechnieken: van open en kijkoperaties tot de huidige robotchirurgie. De Da Vinci-robot biedt volgens hem belangrijke voordelen, zoals meer precisie, 3D-beeldvorming, trillingscorrectie en beter bereik in kleine ruimtes.

De bijeenkomst had als doel studenten te enthousiasmeren voor het vakgebied chirurgie en hen te laten zien hoe technologische innovaties de zorg verbeteren voor zowel patiënt als operatieteam.

Vier Vidi-beurzen voor LUMC-onderzoekers

Vier onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben een Vidi-beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze prestigieuze subsidie van 800.000 euro kunnen ervaren onderzoekers de komende vijf jaar hun eigen onderzoekslijn verder ontwikkelen.

Nan van Geloven (Medische Statistiek) onderzoekt hoe AI-voorspelmodellen daadwerkelijk bijdragen aan betere behandelkeuzes en patiëntuitkomsten, door nieuwe analysemethoden te ontwikkelen die verder gaan dan louter voorspellende nauwkeurigheid.

Lydiane Hirschler (Radiologie) richt zich in haar Go-with-the-flow-project op de manier waarop de hersenen hun afval opruimen. Door hersenvochtstromen in kaart te brengen, wil ze meer inzicht krijgen in hoe slaap en veroudering dit proces beïnvloeden, kennis die kan helpen bij aandoeningen zoals dementie.

Joost Vermaat (Hematologie) onderzoekt waarom lymfomen zich per orgaan verschillend gedragen. Met behulp van AI ontwikkelt hij ORACLE, een model dat behandelingen beter afstemt op de biologie van individuele patiënten.

Annie Yang (LUCID) bestudeert de leverfase van malaria, waar de parasiet zich vermenigvuldigt. Door te onderzoeken hoe geïnfecteerde levercellen hun omgeving beïnvloeden, wil ze bijdragen aan nieuwe therapieën die de verspreiding van malaria kunnen stoppen.

Hartfalen@home genomineerd

Hartfalen@home genomineerd voor de STZ Innovatiechallenge 2025 in de categorie Hybride zorg, een erkenning voor de toekomst van patiëntgerichte ziekenhuiszorg aan huis. Hartfalen@home is een innovatief project van Máxima MC en ZuidZorg dat ziekenhuiszorg naar de woonkamer brengt. In plaats van een opname bij acuut hartfalen, ontvangen patiënten hun behandeling thuis via een mobiele infuuspomp. Na de diagnose op de Eerste Hart Hulp of verpleegafdeling kunnen ze dezelfde dag nog naar huis. Een gespecialiseerd thuiszorgteam bezoekt de patiënt dagelijks, terwijl een app vitale waarden zoals bloeddruk, saturatie en gewicht monitort en adviezen geeft bij afwijkende metingen.

De resultaten zijn indrukwekkend: patiënten voelen zich veiliger en comfortabeler in hun eigen omgeving en beoordelen de zorg met een 8,0 tot 8,4. In één jaar tijd zijn al 131 ligdagen thuis doorgebracht in plaats van in het ziekenhuis. Deze hybride zorgvorm zorgt voor betere samenwerking tussen ziekenhuis, apotheker en thuiszorg en biedt zorgprofessionals meer ruimte voor complexe patiënten. Volgens cardioloog Frank Gommans maakt zorg in de vertrouwde thuissituatie echt het verschil. Het project vermindert het risico op complicaties en draagt bij aan duurzame, toegankelijke zorg.

WZA beperkt telefonische bereikbaarheid

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) stimuleert sinds 1 oktober digitaal contact met patiënten en beperkt tegelijkertijd de telefonische bereikbaarheid van de poliklinieken. Waar patiënten eerder van 8.30 tot 16.30 uur konden bellen, zijn de meeste poliklinieken nu alleen bereikbaar tussen 8.30 en 11.00 uur. De maatregel volgt op een succesvolle proef bij de afdeling Cardiologie, waar patiënten merkten dat zij via de BeterDichtbij-app sneller antwoord kregen op digitale berichten.

Deze aanpak past binnen de bredere strategie van het WZA om digitale zorg te versterken, rust op de werkvloer te creëren en efficiënter te werken. Patiënten die vóór 14.00 uur een digitaal bericht sturen, ontvangen dezelfde dag nog een reactie. De telefonische belasting daalde al met 40 procent en patiënten beoordelen de nieuwe werkwijze met een 7,9. Telefonisch contact blijft mogelijk bij spoed of als digitaal contact niet lukt.

