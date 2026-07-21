35 jaar OK-innovatie in IJsselland Ziekenhuis

De operatiekamers van het IJsselland Ziekenhuis zijn in de afgelopen 35 jaar ingrijpend veranderd. Waar vroeger papieren dossiers, lichtbakken voor röntgenbeelden en voornamelijk open operaties de dagelijkse praktijk bepaalden, beschikt het ziekenhuis tegenwoordig over moderne operatiekamers met digitale systemen, geavanceerde apparatuur en multidisciplinaire teams. Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum blikken twee ervaren OK-medewerkers terug op de ontwikkeling van de afdeling en de veranderingen die zij in de zorg hebben meegemaakt.

Angelique werkt inmiddels 36 jaar in het ziekenhuis en Marleen ruim 26 jaar. In die periode groeide het aantal operatiekamers van vijf naar acht en werd een volledig nieuw operatiecomplex gerealiseerd, waarbij medewerkers nauw betrokken waren bij de inrichting.

Van papieren dossiers naar digitale zorg

Toen Angelique en Marleen hun loopbaan begonnen, speelde digitalisering nog nauwelijks een rol op de operatieafdeling. Operaties werden voorbereid aan de hand van papieren naslagwerken waarin stond welke instrumenten en materialen nodig waren. Patiëntendossiers bestonden uit omvangrijke papieren mappen die fysiek door het ziekenhuis werden vervoerd, terwijl radiologische beelden werden beoordeeld op lichtbakken.

Ook de operatieve zorg zelf zag er anders uit. Kijkoperaties waren nog uitzonderlijk en de meeste ingrepen werden via open chirurgie uitgevoerd. Dat ging vaak gepaard met langere herstelperiodes en een grotere behoefte aan bloedtransfusies. Daarnaast was de preoperatieve screening van patiënten veel minder uitgebreid dan tegenwoordig.

Door de jaren heen maakten digitale patiëntendossiers, moderne beeldvorming en geavanceerde operatietechnologie hun intrede. Hierdoor zijn zowel de voorbereiding als de uitvoering van operaties efficiënter geworden.

Meer samenwerking, dezelfde betrokkenheid

Niet alleen de technologie veranderde, ook de manier van samenwerken op de operatieafdeling ontwikkelde zich. Volgens Angelique en Marleen zijn de onderlinge verhoudingen minder hiërarchisch geworden en werken chirurgen, anesthesiemedewerkers en OK-personeel tegenwoordig intensiever samen als multidisciplinair team. Daarbij wordt ieders expertise nadrukkelijker benut.

Ook de opleidingen zijn sterk gegroeid. Waar vroeger slechts enkele leerlingen per jaar instroomden, worden tegenwoordig aanzienlijk meer professionals opgeleid voor functies binnen de anesthesie en chirurgie. Een van de meest memorabele gebeurtenissen was de ingebruikname van het nieuwe operatiecomplex. De betrokkenheid van medewerkers bij het ontwerp en de inrichting heeft volgens beiden bijgedragen aan een werkomgeving die goed aansluit op de dagelijkse praktijk.

Ondanks alle technologische en organisatorische veranderingen is volgens Angelique en Marleen één aspect onveranderd gebleven: de focus op de patiënt. Of het nu gaat om werken met papieren dossiers of in een moderne, digitaal ondersteunde operatiekamer, de betrokkenheid bij goede patiëntenzorg vormt nog altijd de basis van het werk op de OK.