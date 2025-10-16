Philips en Vivisol zetten samen verder in op slaap- en beademingszorg

Tijdens het Europese longartsencongres (European Respiratory Society, ERS) in de RAI Amsterdam hebben Philips en Vivisol aangekondigd hun langjarige samenwerking uit te breiden. Naast hun huidige partnerschap op het vlak van slaap- en zuurstoftherapie gaat Vivisol voortaan ook zorgdragen voor de commerciële distributie, het onderhoud en de service van Philips’ beademingstechnologie in Nederlandse ziekenhuizen. Het ERS-congres vond plaats in de RAI van 27 september tot 1 oktober.

“We werken al jarenlang succesvol samen met Vivisol op het gebied van slaap- en beademingszorg. Door dit partnerschap nu uit te breiden, kunnen we inspelen op de behoeften van Nederlandse ziekenhuizen”, stelt Head of Sleep and Respiratory Care Philips Benelux, Twan Vereijken.



Een belangrijk onderdeel van deze uitbreiding is de bredere beschikbaarheid van de Philips Trilogy EV300, een veelzijdige beademingsoplossing die zowel niet-invasieve als invasieve mechanische beademing biedt. De EV300 is ontworpen om patiënten gedurende hun volledige ziekenhuisopname te ondersteunen, met uitgebreide monitoringsmogelijkheden en flexibele instellingen voor zorgprofessionals.

Beademingszorg

Het uitgebreide partnerschap omvat onder meer de beademingsapparatuur van Philips, waaronder de Trilogy EV300, en het volledige assortiment beademingsmaskers en accessoires voor gebruik in ziekenhuizen. Tot dit portfolio behoren onder andere het oro-nasale Respironics AF531-masker, het PerforMax full-face masker en het PN841-masker voor niet-invasieve beademing bij kinderen. Door de samenwerking krijgen Nederlandse ziekenhuizen toegang tot zowel de beademingsapparaten als de bijbehorende hulpmiddelen.



Vereijken vertelt dat er met de Trilogy EV300 en bijbehorende maskers en accessoires een flexibele en betrouwbare oplossing is voor patiënten tijdens het zorgtraject van opname tot ontslag. Dankzij de expertise van Vivisol op het gebied van service en onderhoud profiteren ziekenhuizen en patiënten volgens Vereijken van meer continuïteit, gebruiksgemak en kwaliteit van zorg.



Sales & Marketing Director VIVISOL Nederland, Ad Hendriks, voegt daaraan toe dat ze zich dagelijks inzetten om COPD-patiënten uitgebreide ondersteuning te bieden, in welke fase van hun ziekte ze zich ook bevinden. Daarmee willen beide partijen de zorg voor kwetsbare patiëntgroepen naar een hoger niveau tillen. Vivisol ziet de uitbreiding van het partnerschap als een erkenning van hun toegevoegde waarde en als een kans om hun bijdrage aan de ziekenhuiszorg verder uit te breiden.

Samenwerking

Als onderdeel van haar inzet voor betere patiëntenzorg werkt Philips ook nauw samen met medische technologiebedrijven aan de ontwikkeling van een slimme, interoperabele zorginfrastructuur, met name in de acute zorg. In samenwerking met onder meer Dräger, Hamilton Medical, Getinge en B. Braun Melsungen AG zet Philips zich in voor het verbeteren van de interoperabiliteit tussen medische apparaten en het stroomlijnen van klinische werkprocessen.