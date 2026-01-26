Philips opnieuw in Clarivate Top 100, koploper medische innovatie

Philips is voor het dertiende jaar op rij opgenomen in de Clarivate Top 100 Global Innovators, ditmaal voor 2026. In het rapport is het concern het hoogst genoteerde bedrijf in medische en biotechnologische technologie. De vermelding benadrukt de consistente inzet op onderzoek en ontwikkeling, een pijler onder Philips’ positie in de internationale gezondheidszorgsector. Volgens Clarivate dankt Philips deze notering onder meer aan de schaal en continuïteit van zijn innovatie-inspanningen.

Jaarlijks investeert het bedrijf ruim 1,7 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling, goed voor ongeveer negen procent van de omzet. Dat percentage ligt relatief hoog binnen de sector. De innovaties richten zich vooral op professionele gezondheidszorg en consumentengezondheid, waar AI, geavanceerde beeldvorming en verbonden digitale platforms worden ingezet om diagnoses te verbeteren, zorgprocessen te stroomlijnen en patiënten meer regie over hun gezondheid te geven.

Volgens CEO van Koninklijke Philips, Roy Jakobs, bouwt Philips voort op meer dan 130 jaar aan innovatie, gedreven door een duidelijk doel: betere zorg voor meer mensen. Philips’ innovaties helpen volgens hem de zorgverleners om hoogwaardige patiëntenzorg te leveren en helpen mensen thuis om hun gezondheid en welzijn te monitoren. “De benoeming als Clarivate Top 100 Global Innovator is een afspiegeling van onze toewijding aan mensgerichte, schaalbare innovatie die resultaten verbetert en de toegang tot zorg vergroot”, aldus Jakobs.

Voorbeelden

Een voorbeeld van de nieuwste innovaties van Philips zijn onder meer de Philips Verida. Het is volgens Philips ’s werelds eerste detectorgebaseerde spectrale CT, aangedreven door geïntegreerde AI in de gehele beeldvormingsketen, van acquisitie tot reconstructie. Ook een webgebaseerde diagnostische viewer van de volgende generatie van Philips behoort tot de voorbeelden. Met deze viewer kunnen radiologen medische beelden bekijken en interpreteren, waardoor clinici slimmer, sneller en beter kunnen samenwerken.

Een ander concreet voorbeeld van die innovatie is de zogenoemde heliumvrije MRI-magneettechnologie, een ontwikkeling die Philips sinds 2018 in de markt heeft gezet. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 2.000 van deze systemen geïnstalleerd. Volgens het bedrijf is daarmee ongeveer zes miljoen liter vloeibaar helium bespaard. Doordat de scanners geen helium bijgevuld hoeven te krijgen, vervalt voor ziekenhuizen ook de noodzaak van een quenchpijp, wat zowel de infrastructuur als het onderhoud vereenvoudigt.

Beoordeling

Het rapport Clarivate Top 100 Global Innovators is gebaseerd op een vergelijkende analyse van wereldwijde patentdata, waarbij de sterkte van elk gepatenteerd idee wordt beoordeeld aan de hand van indicatoren die direct samenhangen met innovatiekracht.