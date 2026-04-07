App-interventie richt zich op negatieve denkpatronen

Onderzoekers van Mass General Brigham hebben een nieuwe smartphone-app ontwikkeld, HabitWorks, die tot doel heeft de geestelijke gezondheid te verbeteren door interpretatievertekening aan te pakken. Dit is de neiging om in onzekere situaties negatieve conclusies te trekken. Dit cognitieve patroon hangt nauw samen met angst en depressie.

Resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde studie, gepubliceerd in het Journal of Consulting and Clinical Psychology, wijzen erop dat de app de denkpatronen van gebruikers aanzienlijk kan verbeteren, de ernst van de symptomen kan verminderen en het algehele functioneren kan verbeteren.

Korte, gepersonaliseerde oefeningen

Volgens hoofdauteur Courtney Beard beïnvloeden negatieve interpretaties direct emotionele reacties en gedrag. HabitWorks vertaalt evidence-based psychologische principes naar korte, spelachtige oefeningen die zijn ontworpen om gebruikers te helpen deze patronen te herkennen en aan te passen.

In tegenstelling tot traditionele digitale therapieën die lange sessies nabootsen, biedt HabitWorks korte interventies van vijf minuten die aansluiten bij het dagelijkse smartphonegebruik. Hoofdauteur Alexandra Silverman benadrukt dat deze aanpak de bruikbaarheid en integratie in dagelijkse routines verbetert.

Sterke klinische resultaten

Het onderzoek omvatte 340 volwassenen uit 44 Amerikaanse staten, willekeurig toegewezen aan ofwel een vier weken durend HabitWorks-programma of een controlegroep die zelfbeoordelingen invulde. Deelnemers die de app gebruikten, vertoonden significant grotere verbeteringen op het gebied van interpretatiebias, symptomen van geestelijke gezondheid en dagelijks functioneren.

Opvallend was dat de app hoge retentiepercentages behaalde: bijna 78% van de deelnemers was na vier weken nog steeds actief. Een belangrijke mijlpaal in de digitale gezondheidszorg, waar het wegvallen van gebruikers veel voorkomt. Toegang tot evidence-based geestelijke gezondheidszorg blijft beperkt door een tekort aan zorgverleners, financiële drempels en stigma. Hoewel digitale hulpmiddelen potentiële oplossingen bieden, ontbreekt bij veel daarvan een grondige validatie.

HabitWorks vult deze leemte door klinisch bewijs te combineren met een gebruikersgericht ontwerp. Hoewel de app nog niet openbaar beschikbaar is, zal verder onderzoek de langetermijneffecten onderzoeken en doelgroepen identificeren, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een bredere implementatie in schaalbare geestelijke gezondheidszorg.

App ter ondersteuning van geestelijk herstel

Vorig jaar ontwikkelden onderzoekers van de Medical University of South Carolina Bounce Back Now, een mobiele app die is ontworpen om geestelijk herstel na rampen te ondersteunen. De innovatie speelt in op de toenemende druk op de gezondheidszorg en het feit dat slechts een minderheid van de mensen met psychische klachten na een ramp hulp zoekt.

De app bouwt voort op tientallen jaren onderzoek naar digitale interventies en richt zich op zelfmanagement, vroege detectie en toegankelijke zorg. De app biedt tools zoals het bijhouden van je stemming, ontspanningsoefeningen, gedragsactivering en meer diepgaande modules zoals schrijftherapie en slaapondersteuning.

Studies tonen aan dat de app het risico op PTSS en depressie kan verminderen, met name bij jongeren. Uit een gerandomiseerde studie bleek dat gebruikers van de volledige app sneller verbeteringen in hun geestelijke gezondheid ervoeren dan degenen die een vereenvoudigde versie gebruikten. Integratie in reguliere zorgtrajecten en co-creatie met gebruikers zijn de sleutel tot het succes ervan, ter ondersteuning van schaalbare, patiëntgerichte digitale geestelijke gezondheidszorg.