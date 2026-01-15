Regionale CVA-triage versnelt passende nazorg in Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg is een vernieuwde, regionale aanpak geïntroduceerd om CVA-patiënten sneller naar passende nazorg te begeleiden. Na een succesvolle pilot werken Zuyderland en Maastricht UMC+ samen met aanbieders van geriatrische revalidatiezorg aan een structurele oplossing die de doorstroom na een beroerte verbetert.

Kern van de aanpak is dat specialisten ouderengeneeskunde van Zuyderland GRZ, MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Cicero Zorggroep en Vitala+ twee keer per week deelnemen aan de multidisciplinaire overleggen op de neurologieafdelingen. Samen met revalidatieartsen beoordelen zij direct welke vorm van nazorg het best past bij de medische situatie en herstelkansen van de patiënt.

Organisatie-onafhankelijk

Uniek is dat deze triage regionaal en organisatie-onafhankelijk plaatsvindt. De zogenoemde white label CVA-triage richt zich niet op doorverwijzing naar de ‘eigen’ instelling, maar op het best passende aanbod in de regio. Het ziekenhuis ontvangt hierdoor meteen een gedragen, regionaal afgestemd advies, waardoor extra triagerondes vervallen en patiënten sneller kunnen starten met revalidatie.

De evaluatie in januari bevestigde de meerwaarde van deze werkwijze. De samenwerking wordt daarom voortgezet en structureel ingebed. Het resultaat is een beter afgestemde CVA-keten, kortere ligduur in het ziekenhuis en een snellere start van herstelgerichte zorg, waarbij de patiënt centraal staat.

Slimme triage en nazorg

Vorig jaar hebben samenwerkende zorgpartijen in de regio Hollands Midden €5,6 miljoen in de ontwikkeling van SMART Triage geïnvesteerd. Dit is een digitaal platform voor toekomstbestendige acute zorg. Het LUMC, Alrijne Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en Hecht RAV Hollands Midden werken hierin samen, met steun van zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en VGZ.

SMART Triage ondersteunt ambulancezorgprofessionals bij het bepalen van de juiste zorg op de juiste plek. Via real-time gegevensuitwisseling, video-overleg en inzicht in SEH-capaciteit kunnen zij al ter plaatse beslissen over thuisblijven of ziekenhuisvervoer. Het platform versterkt regionale samenwerking, verhoogt patiëntveiligheid en draagt bij aan efficiënter gebruik van schaarse zorgcapaciteit. Voor dit jaar staat een pilot gepland.

Bij Treant Zorggroep kunnen CVA-patiënten sinds begin 2025 kiezen voor digitale thuismonitoring via een app, waarmee verpleegkundigen het herstel op afstand volgen. Patiënten vullen periodiek vragenlijsten in over onder meer vermoeidheid, angst, concentratie en medicatiegebruik en krijgen aanvullende informatie en leefstijltips. Bij signalen van verslechtering kunnen verpleegkundigen direct ingrijpen en nemen zij zo nodig zelf contact op.

Het traject duurt twaalf weken en wordt gevolgd door digitale nazorg. Dankzij deze aanpak zijn minder fysieke ziekenhuisbezoeken nodig en kan zorg beter worden afgestemd op individuele behoeften. Daarnaast kunnen verpleegkundigen meer patiënten begeleiden binnen dezelfde tijd. Voor patiënten voor wie digitale zorg niet geschikt is, blijft reguliere nazorg beschikbaar.