Regionale samenwerking versnelt inzet zorgtechnologie

Acht zorgorganisaties in Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben hun krachten gebundeld om samen de inzet van zorgtechnologie te versnellen. Door deze unieke samenwerking, ondersteund door de zorgkantoren VGZ en Zilveren Kruis, profiteren inmiddels honderden cliënten van innovatieve hulpmiddelen die anders moeilijk financierbaar waren. De oorsprong van de samenwerking ligt bij regionale themabijeenkomsten georganiseerd door SIGRA, het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland.

Toen het ministerie van VWS drie jaar geleden extra middelen beschikbaar stelde voor zorgtechnologie, besloten de zorgkantoren dat samenwerking de sleutel tot succes zou zijn. De acht organisaties zagen de kansen direct en vormden een gezamenlijk projectteam. De organisaties die deel uitmaken van de regionale samenwerking zijn Esdégé Reigersdaal, Raphaëlstichting, ’s Heeren Loo, De Waerden, Philadelphia, Calidus, Prinsenstichting en Odion.

In de beginfase leefden er bij sommige medewerkers zorgen over technologie die hun werk zou gaan overnemen. Inmiddels is dat beeld volledig gekanteld. “In dat stadium waren sommige medewerkers nog bezorgd dat technologie hun werk zou overnemen”, weet adviseur beleid, kwaliteit en innovatie bij Prinsenstichting, Willemijn Meurs.

Zorgtechnologiescan

Om efficiënt te kunnen werken met technologische hulpmiddelen, ontwikkelden de organisaties samen een zogeheten zorgtechnologiescan. Deze uniforme aanpak helpt bij het bepalen welke technologie op welke locatie zinvol is. Uniek is dat de scans worden uitgevoerd door duo’s van medewerkers afkomstig uit de verschillende organisaties, die daarvoor gezamenlijk zijn opgeleid. Dit leidt niet alleen tot bredere inzichten, maar ook tot meer onderlinge verbinding.

Een grote meerwaarde van de samenwerking is het actief delen van ervaringen. Organisaties hoeven niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden en kunnen experimenten van anderen gebruiken. Ook worden hulpmiddelen soms uitgeleend voor testgebruik, wat kosten bespaart en onnodige investeringen voorkomt.

Samen vooruitkijken

De samenwerking smaakt naar meer. Inmiddels vergelijken de organisaties ook offertes om op die manier gezamenlijk gunstige inkoopafspraken te kunnen maken. Ook wordt gesproken over een regionaal Huis van de Zorgtechnologie. Dat moet een centrale plek worden voor kennisdeling, ondersteuning en innovatie. “Het zou mooi zijn als zorgtechnologie geen project meer is maar een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk”, aldus programmamanager Technologie & Innovatie bij Odion Sven Duyx.

Ook kunstmatige intelligentie (AI) kan bijdragen om de best passende zorgtechnologie voor zorgvragers te selecteren. Een goed voorbeeld hiervan is het AI-platform ‘Floortje’. De toepassing ondersteunt zorgverleners met een stappenplan bij het kiezen van passende technologie voor de individuele zorgbehoefte van de cliënt. Daarnaast geeft Floortje inzicht in de inzet, de aanschaf en de verantwoordelijke partijen rondom de innovatie. De tool is zowel intra- als extramuraal te gebruiken en kan gekoppeld worden aan het zorgdossier.