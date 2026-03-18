Rijndam en Hogeschool Rotterdam openen Zorginnovatie Lab

Rijndam Revalidatie en Hogeschool Rotterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de oprichting van een Zorginnovatie Lab. Het initiatief moet een structurele plek bieden waar onderwijs, praktijk en onderzoek samenwerken aan innovatie in de revalidatiezorg.

Het lab is opgezet om in te spelen op de groeiende uitdagingen in de zorgsector, zoals complexere zorgvragen, personeelstekorten en snelle technologische ontwikkelingen. Volgens de initiatiefnemers is nauwe samenwerking tussen zorginstellingen en onderwijs essentieel om duurzame vernieuwing te realiseren.

Praktijkomgeving voor innovatie

In het Zorginnovatie Lab werken studenten, docenten, onderzoekers en zorgprofessionals gezamenlijk aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken uit de dagelijkse zorgpraktijk. De focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en technologieën die bijdragen aan efficiëntere, mensgerichte en toekomstbestendige revalidatiezorg.

“Met dit Lab creëren we een omgeving waarin medewerkers, studenten en onderzoekers continu leren, ontwikkelen en innoveren. Samen bouwen we aan toekomstgerichte revalidatiezorg,” zegt Alex Dirks, lid van de raad van bestuur van Rijndam.

Eerste projecten al gestart

De eerste studententeams zijn inmiddels gestart met onderzoeks- en innovatieprojecten binnen Rijndam. Een van de projecten richt zich op het digitaliseren van klinimetrie, het meten van het functioneren van patiënten met gestandaardiseerde tests en vragenlijsten.

De huidige meetmethoden zijn vaak uitgebreid en tijdrovend voor zowel patiënten als zorgprofessionals. Studenten onderzoeken daarom hoe technologie, bijvoorbeeld sensoren, kan bijdragen aan efficiëntere en minder belastende metingen.

Aansluiting op bestaande innovatieomgeving

Het nieuwe lab bouwt voort op bestaande innovatievoorzieningen bij Rijndam, waaronder een oefenwoning en het Assistive Technology-lab in het Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum (ROeR).

Door onderwijs, onderzoek en zorgpraktijk dichter bij elkaar te brengen, hopen de partners innovatie sneller te kunnen ontwikkelen én implementeren binnen de revalidatiezorg.

Zorginnovatie

