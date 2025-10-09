Rol monitoringsverpleegkundige in hybride zorg onderzocht

Het Catharina Ziekenhuis en Fontys Hogeschool starten samen met zorg- en kennispartners het onderzoeksproject BEST-MONITOR-IN-ACTION. Het project, dat een subsidie van 325.000 euro van ZonMw ontvangt, richt zich op de rol van (thuis)monitoringsverpleegkundigen in toekomstbestendige hybride zorg. Er wordt met name gekeken naar hun bijdrage aan gezamenlijke besluitvorming en het versterken van zelfmanagement bij patiënten. De officiële aftrap van het project vindt binnenkort plaats.

Hybride zorg is een van de oplossingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Thuismonitoring speelt hierin een steeds grotere rol. Hierbij houdt een verpleegkundige op afstand in de gaten hoe het gaat met de gezondheid van een patiënt. De monitoringsverpleegkundige vervult hierbij een relatief nieuwe rol, die nog nauwelijks is onderzocht.

Het project onderzoekt hoe monitoringsverpleegkundigen patiënten kunnen ondersteunen bij het maken van behandelkeuzes samen met zorgverleners (gezamenlijke besluitvorming) en bij het omgaan met hun ziekte (zelfmanagement). Daarbij worden goede praktijkvoorbeelden verzameld, hulpmiddelen getest en in kaart gebracht wat nodig is om deze werkwijze breder toe te passen in ziekenhuizen.

Implementatiegids

De resultaten worden gebundeld in een implementatiegids, bedoeld voor bij- en nascholing van verpleegkundigen en onderwijsontwikkeling in mbo- en hbo-verpleegkundeopleidingen. Het project sluit daarmee goed aan bij de beweging Zorg bij jou (digitale zorg op afstand) en versterkt het verpleegkundig onderzoek binnen de Santeon ziekenhuizen.

“Zelfmanagement bij hartfalen en COPD, én samen beslissen, zijn de kern van passende zorg. We willen samen met monitoringsverpleegkundigen laten zien hoe zij dit in de praktijk versterken met hulpmiddelen die bewezen werken”, zegt Mariëlle van Mersbergen-de Bruin, verpleegkundig onderzoeker in het Catharina Ziekenhuis en deelnemer aan het project. Volgens haar geeft de functie ook een stevige impuls aan de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. Ze hoopt dn ook dat nieuw gediplomeerden staan te popelen om als monitoringsverpleegkundige aan de slag te gaan.

Het project staat onder leiding van Angelique Dierick (Fontys-lector bij Decision support: who CAREs?, themaleider bij Fontys Centre of Expertise Health en verbonden aan het Catharina Ziekenhuis). Daarnaast nemen ook drie andere Santeon ziekenhuizen, namelijk het St. Antonius Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, deel aan het project. Ook het Máxima MC, VGZ, het Longfonds, Harteraad en het eerdergenoemde Zorg bij jou zijn aangesloten.

Versnellen opschaling

Begin deze zomer werd bekend dat de samenwerking tussen Zorg bij jou en BeterDichtbij de landelijke opschaling van hybride zorg moet versnellen. Door digitale communicatie via BeterDichtbij te koppelen aan monitoring en begeleiding binnen het open platform van Zorg bij jou, ontstaat volgens beide partijen een schaalbare basis voor zorg op afstand. Zorg bij jou is een initiatief van ziekenhuisnetwerk Santeon uit 2023 en richt zich op hybride zorg: een mix van digitale en fysieke zorg.