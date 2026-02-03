Roy Jakobs bij WEF: AI als randvoorwaarde voor zorg

Tijdens de 56e editie van het World Economic Forum in Davos pleitte Roy Jakobs, CEO van Philips, voor de versnelde en verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie in de zorg. In een paneldiscussie met Ryan McInerney en Julie Sweet onderstreepte Jakobs het belang van schaalbare, praktische AI-oplossingen om de zorg toekomstbestendig te houden. De kern van zijn boodschap: technologie moet de menselijke maat versterken, niet verdringen.

“Het gaat om de menselijke maat. Tijd voor het gesprek over wat een diagnose écht betekent voor iemands leven”, stelde Jakobs. Volgens hem staat de zorg voor een structurele uitdaging door het groeiende personeelstekort. “De behoefte is urgent. We hebben simpelweg niet genoeg mensen om voor patiënten te zorgen.” AI kan volgens Jakobs helpen om zorgprofessionals te ontlasten, zodat zij meer tijd hebben voor het contact met patiënten.

Automatisering als hefboom

Jakobs schetste een toekomst waarin AI arts en patiënt ondersteunt op cruciale momenten in het zorgproces. Zo kan kunstmatige intelligentie tijdens het bespreken van scanuitslagen automatisch het medische gesprek vertalen naar een foutloos verslag. Voor Philips zijn dit geen abstracte toekomstbeelden, maar concrete toepassingen die nodig zijn om de zorg overeind te houden. Het bedrijf werkt onder meer aan AI-oplossingen om MRI-workflows te automatiseren, met als langetermijndoel een grotendeels autonome MRI.

De impact van dergelijke automatisering zit volgens Jakobs in de tijdswinst voor zorgverleners. “Als een verzorger die normaal een uur bezig is met administratieve taken, 10 tot 15 minuten kan besparen, houdt diegene meer tijd over voor de patiënt.” Die vrijgespeelde tijd is cruciaal in een zorgsysteem waarin de druk op professionals steeds verder toeneemt.

Slim omgaan met patiëntdata

Naast administratieve automatisering ziet Jakobs ook een belangrijke rol voor zogeheten AI-agents. Een voorbeeld is het tumorboard, waarin verschillende specialisten gezamenlijk beslissen over de behandeling van een kankerpatiënt. Het verzamelen van relevante gegevens uit patiëntendossiers, medische beelden en monitoringssystemen is nu nog grotendeels handwerk en kost veel tijd. AI-agents kunnen deze informatie vooraf geautomatiseerd bundelen, zodat artsen zich tijdens het overleg kunnen richten op de inhoudelijke besluitvorming.

Balans tussen innovatie en privacy

Voorwaarde voor succesvolle toepassing van AI is volgens Jakobs een zorgvuldige omgang met patiëntgegevens en privacy. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor verlammende terughoudendheid. Een te kritische houding ten opzichte van AI kan innovatie afremmen en daarmee juist ten koste gaan van de zorg. Jakobs pleit daarom voor een open ecosysteem waarin overheden, toezichthouders en bedrijven samenwerken en kennis delen.

“Als Philips kunnen we de zorg niet alleen verbeteren; we zijn één van de vele partijen. We moeten de AI van anderen in onze workflows adopteren, en heel nauw samenwerken met regelgevers, clinici en andere innovatieve bedrijven. Zo komen we erachter wat de beste manier vooruit is.” In dat licht wees Jakobs ook op het onlangs gelanceerde groeiplan van de Nederlandse MedTech-sector, dat gericht is op het verbeteren van randvoorwaarden voor innovatie en intensievere samenwerking.

Met zijn oproep in Davos positioneert Jakobs AI nadrukkelijk als strategische sleutel tot toekomstbestendige zorg: niet als doel op zich, maar als middel om ruimte te creëren voor datgene waar zorg uiteindelijk om draait: tijd, aandacht en menselijk contact.

De volledige paneldiscussie met Roy Jakobs is hier terug te kijken.