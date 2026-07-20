Gezondheidsgegevens veilig delen voor betere afstemming zorg

Twintig zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder Saxenburgh, gaan de komende jaren intensief samenwerken aan het veilig uitwisselen van digitale gezondheidsgegevens in de regio IJssel-Vecht. Met de ondertekening van de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) zetten de deelnemende partijen een stap naar een betere afstemming van de zorg. De samenwerking moet ervoor zorgen dat zorgverleners sneller over de juiste informatie beschikken en inwoners meer inzicht en regie krijgen over hun eigen gezondheidsgegevens.

De organisaties willen de uitwisseling van gezondheidsgegevens veilig en verantwoord organiseren. Volgens de initiatiefnemers kunnen zorgverleners hierdoor efficiënter samenwerken, waardoor onnodige herhaling van onderzoeken en behandelingen wordt voorkomen. Ook moet de zorg overzichtelijker worden en beter aansluiten op de situatie van patiënten.

Relevante informatie

Door de samenwerking moeten zorgverleners in de toekomst eenvoudiger toegang krijgen tot relevante medische informatie die al beschikbaar is bij andere zorgorganisaties, zoals een huisarts, thuiszorgorganisatie of ziekenhuis. Dat moet dubbel werk voorkomen en de samenwerking tussen zorgverleners vergemakkelijken.

Inwoners krijgen meer inzicht in hun eigen medische gegevens en kunnen zelf bepalen met welke zorgverleners deze worden gedeeld. Het delen van gezondheidsgegevens gebeurt alleen met toestemming van de patiënt. De deelnemende organisaties benadrukken dat privacy en gegevensbeveiliging bij de verdere uitwerking van de samenwerking vooropstaan.

Volgens de deelnemende organisaties draagt de samenwerking bij aan toekomstbestendige zorg in de regio IJssel-Vecht. Door digitale gegevensuitwisseling beter te organiseren, willen zij de toenemende zorgvraag beter opvangen en de zorg beter laten aansluiten op de behoeften van inwoners. De RSO werkt de komende jaren aan een veilige en toegankelijke digitale infrastructuur waarmee zorg- en welzijnsorganisaties gezondheidsgegevens verantwoord kunnen uitwisselen. De samenwerking sluit aan bij de regionale beweging Samen Gezond IJssel-Vecht, waarin zorg- en welzijnsorganisaties werken aan toekomstbestendige zorg.

RSO

De RSO is aangesloten bij RSO Nederland, dat regionale samenwerkingsorganisaties met landelijke partners verbindt. Aan de samenwerking nemen twintig organisaties deel: Baalderborggroep, Frion, Carinova, Lelie Zorggroep, CAVRZ, Dimence Groep, Zorgverlening Het Baken, GGD IJsselland, Icare, IJsselheem, Isala, Medrie, Noorderboog, PGVZ, Rosengaerde, Saxenburgh, Vereen, Viattence, Vogellanden en Zorgspectrum Het Zand. Adviesbureau Booozt ondersteunt de RSO bij de ontwikkeling van een veilige en werkbare digitale gegevensuitwisseling.

Vorige maand schreven we al dat Saxenburgh kunstmatige intelligentie gaat inzetten om de administratieve last voor artsen te verlichten. Inmiddels is het ziekenhuis gestart met een pilot waarbij de digitale assistent OurMind meeluistert tijdens consulten en automatisch een samenvatting van het gesprek maakt. De proef loopt binnen meerdere specialismen. Volgens het ziekenhuis zijn de eerste resultaten positief: artsen besteden minder tijd aan verslaglegging en kunnen daardoor meer aandacht geven aan de patiënt.