Regio’s delen kennis over toekomst van zorg en welzijn

In het voormalige Slotervaartziekenhuis in Amsterdam kwamen eind juni betrokken partijen uit zorg, welzijn, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning samen voor het bestuurlijk overleg IZA-AZWA. Tijdens het overleg spraken zij over de verdere ontwikkeling van de zorgtransitie en de samenwerking tussen verschillende domeinen. Positief Gezond Almere bracht daarbij de ervaringen uit de regio in, waar de groeiende bevolking en toenemende zorgvraag vragen om nieuwe vormen van samenwerking.

De ministers Hermans en Sterk waren aanwezig om met de betrokken partijen te spreken over de stappen die het kabinet zet om de beweging in zorg en welzijn verder te versterken. Aanleiding daarvoor was de beleidsbrief die zij in april naar de Tweede Kamer stuurden. De locatie van het overleg sloot aan bij het onderwerp: het voormalige ziekenhuis is inmiddels een plek waar verschillende organisaties uit zorg en maatschappij samenwerken.

Versterken samenwerken regio’s

Tijdens het overleg zijn ook afspraken gemaakt om de samenwerking tussen regio’s verder te versterken. Regio’s gaan meer van elkaar leren door ervaringen en aanpakken beter met elkaar te delen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt namens het bestuurlijk overleg in kaart welke stappen in de verschillende regio’s worden gezet. Daarmee moeten succesvolle werkwijzen sneller beschikbaar komen voor andere gebieden.

Daarnaast wordt de voortgang van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) beter zichtbaar gemaakt. In september verschijnt een vernieuwd IZA-AZWA-dashboard, waarin de ontwikkelingen rond de uitvoering van beide akkoorden overzichtelijker worden weergegeven.

Ook digitale gegevensuitwisseling blijft een belangrijk aandachtspunt. Het bestuurlijk overleg IZA-AZWA en het Informatieberaad Zorg blijven na de zomer samenwerken aan een verdere integrale aanpak van gegevensuitwisseling binnen de zorg.

Doorbraakmiddelen

Ook de inzet van de zogenoemde doorbraakmiddelen kwam aan bod tijdens het overleg. Voor toepassingen zoals spraakgericht rapporteren, capaciteitsplanning, digitale triage en mentale schakelpunten zijn de eerste resultaten besproken en worden de modelplannen verder afgerond. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de ontwikkeling van deze toepassingen, maar ook naar de vraag hoe succesvolle oplossingen na de periode van tijdelijke financiering kunnen worden voortgezet.

Voor partijen die met de doorbraakmiddelen werken, wordt de komende periode meer informatie beschikbaar gesteld over de vervolgstappen. Na de zomer worden onder meer webinars en een podcast georganiseerd waarin de modelplannen, de aanvraagprocedure en de verdere aanpak worden toegelicht.

De veranderingen binnen zorg en welzijn ontstaan niet alleen vanuit landelijke afspraken, maar ook in de praktijk. Regionale voorbeelden laten zien hoe zorgorganisaties, welzijnspartijen, gemeenten, onderwijs en inwoners samen zoeken naar oplossingen die aansluiten bij de groeiende uitdagingen in het zorg- en welzijnsstelsel.

Arbeidsbesparende AI

In maart schreven we al dat tijdens het bestuurlijk overleg IZA-AZWA van 30 maart was besloten de zogeheten doorbraakmiddelen gericht in te zetten voor de landelijke opschaling van arbeidsbesparende AI, digitale en hybride zorg en medische technologie. Het gaat om een investering van 800 miljoen euro, beschikbaar in 2027, 2028 en 2029. Een deel van dit bedrag is bestemd voor het sociaal domein, waar versnelling van basisfunctionaliteiten nodig wordt geacht om de druk op de zorg en de arbeidsmarkt structureel te verlichten. Volgens de betrokken partijen is een snelle uitvoering daarbij cruciaal.