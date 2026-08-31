Samenwerking helpt ‘warme technologie’ voor dementie landen

Technologie kan mensen met dementie helpen om langer zelfstandig thuis te wonen en kan ook naasten en zorgverleners ondersteunen. Toch leidt een goed idee niet vanzelf tot een bruikbare en breed toegepaste innovatie. Daarom werken kennisorganisatie Vilans en het Expertise Centrum Dementie en Technologie (ECDT) van de TU Eindhoven samen aan ‘warme technologie’: toepassingen die ethisch verantwoord zijn en aansluiten bij de mens én diens omgeving.

De partners brengen verschillende kwaliteiten samen, zo blijkt uit een artikel in editie 2, 2026 van ICT&health. Het ECDT beschikt over technologische expertise en kennis van co-design. Onderzoekers zoeken bovendien wekelijks contact met mensen met dementie in buurthuis De Meerpaal in Eindhoven. Zo leren zij de doelgroep kennen als mens, in plaats van alleen als onderzoeksobject. Vilans voegt onder meer kennis over waardebepaling en implementatie toe. Daarbij gaat het niet alleen om de waarde voor de gebruiker, maar ook om die voor zorgorganisaties en financiers.

Breder perspectief nodig

Dat bredere perspectief is nodig omdat een toepassing altijd terechtkomt in een specifieke praktijk, stelt Sandra Suijkerbuijk, strategisch coördinator bij het ECDT. “Je kunt het op papier nog zo mooi uitgedacht hebben. Maar daarna krijg je te maken met het complexe samenspel van mensen, locaties en techniek. Als je niet weet in wat voor praktijk jouw ontwerp terechtkomt, dan kun je soms al in een vroege fase een kant op bewegen waardoor iets niet bruikbaar of toepasbaar is.”



De samenwerking helpt de partners om zulke problemen eerder te signaleren. Tegelijk onderzoeken ze welke elementen gestandaardiseerd kunnen worden om opschaling mogelijk te maken en waar aanpassing aan een organisatie, gebruiker of lokale context noodzakelijk blijft. Via het omvangrijke netwerk en de kennispleinen van Vilans kunnen onderzoeksresultaten vervolgens hun weg naar de langdurige zorg vinden.

Belang van korte lijnen

“Het mooie is dat we door die samenwerking er ook voor kunnen zorgen dat technologie beter kan landen en we bijvoorbeeld de zorg kunnen informeren over wat er allemaal aankomt”, zegt Henk Herman Nap, expert digitale zorg bij Vilans en hoogleraar aan de TU Eindhoven. “Want wij hebben de korte lijnen met de zorg en veel communicatiemiddelen zoals onze kennispleinen. En voor instituten die technologie ontwerpen, is het natuurlijk heel interessant om te weten: waar zitten nou de vragen? Wat wil de praktijk eigenlijk weten?”

Dit artikel gemist? Lees het in editie 2, 2026 en in ons online magazine.