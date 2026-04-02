Slim titanium implantaat bestrijdt infecties en versnelt botgroei

Onderzoekers van de Universiteit van Hong Kong hebben een nieuw type titanium implantaat ontwikkeld dat zowel bacteriële infecties tegengaat als botregeneratie stimuleert. De technologie maakt gebruik van een speciaal gemodificeerd oppervlak dat geactiveerd kan worden met nabij-infrarood licht (NIR). Volgens de onderzoekers kan een korte bestraling van 15 minuten tot 99,94 procent van de bacteriële biofilms van Staphylococcus aureus elimineren, zonder het gebruik van antibiotica.

Infecties rond implantaten vormen wereldwijd een hardnekkig probleem binnen de orthopedische zorg. Zodra bacteriën zich hechten aan een implantaatoppervlak en biofilms vormen, worden ze aanzienlijk minder gevoelig voor antibiotica en kunnen ze het immuunsysteem ontwijken. Dit leidt vaak tot langdurige behandeltrajecten, waaronder herhaalde operaties, intensieve antibioticakuren en verhoogde zorgkosten. Bovendien dragen deze behandelingen bij aan de groeiende problematiek van antibioticaresistentie.

Onderzoekleider Kelvin Yeung Wai-kwok benadrukt dat implantaatinfecties een belangrijke oorzaak zijn van het falen van implantaten. Persistente ontstekingen en verminderde fixatie kunnen uiteindelijk leiden tot loslating en vervanging van het implantaat.

Licht-geactiveerde aanpak

De innovatie bouwt voort op titaniumdioxide (TiO2), een verbinding die van nature aanwezig is op het oppervlak van titanium implantaten. Hoewel deze laag biocompatibel is, biedt zij normaal gesproken weinig bescherming tegen infecties. Door het oppervlak op nanoschaal te structureren in een honingraatvorm en chemisch te bewerken, creëerden de onderzoekers een ‘slim’ oppervlak dat op afstand kan worden geactiveerd.

Bij blootstelling aan NIR-licht genereert het implantaat reactieve zuurstofdeeltjes en een lichte lokale warmte. Deze combinatie verstoort de structuur van biofilms en doodt bacteriën effectief. In laboratoriumonderzoek bleek één behandeling voldoende om vrijwel alle bacteriën te elimineren. Ook in diermodellen werd een sterke afname van infectie en ontsteking waargenomen, samen met minder pusvorming.

Stimulans voor botgroei en herstel

Naast de antibacteriële werking beïnvloedt het nieuwe implantaat ook de lokale immuunrespons. Het oppervlak stimuleert een verschuiving van een ontstekingsgerichte reactie naar een herstelgerichte toestand. Dit creëert een gunstig microklimaat waarin botvormende cellen worden aangetrokken en zich beter kunnen ontwikkelen.

Het resultaat is een versnelde en stabielere integratie van het implantaat met het omliggende bot. Daarmee combineert de technologie infectiepreventie met het bevorderen van genezing. Dit zijn twee aspecten die in de huidige praktijk vaak moeilijk tegelijk te optimaliseren zijn.

Mogelijk brede klinische toepassing

Een belangrijk voordeel van deze benadering is dat er geen gebruik wordt gemaakt van antibiotica, metaalionen of andere actieve stoffen. Dit kan niet alleen het risico op bijwerkingen en resistentie verminderen, maar ook de weg vrijmaken voor eenvoudiger regelgeving en opschaling.

Omdat de technologie aansluit bij bestaande materialen en productietechnieken, zien de onderzoekers mogelijkheden voor brede toepassing in onder meer gewrichtsprotheses, fractuurfixaties, wervelkolomimplantaten en tandheelkundige toepassingen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Cell Biomaterials en benadrukken het potentieel van licht-geactiveerde implantaten als nieuwe strategie in de strijd tegen implantaatinfecties.

Biologisch afbreekbaar implantaat

Vorig jaar ontwikkelden Amerikaanse onderzoekers een biologisch afbreekbaar implantaat dat het herstel van complexe botbreuken kan versnellen. Het implantaat, CitraBoneQMg, combineert magnesium, glutamine en citroenzuur in een scaffold die geleidelijk voedingsstoffen afgeeft en zo botgroei stimuleert. De stoffen activeren belangrijke energieroutes in cellen (AMPK en mTORC1), wat leidt tot verhoogde botvorming.

In dierproeven werd tot 185 procent meer botgroei gezien dan bij traditionele materialen. Daarnaast werkt het implantaat ontstekingsremmend en ondersteunt het zenuwherstel. Een extra voordeel is dat artsen het herstelproces kunnen volgen via foto-akoestische beeldvorming. De technologie biedt perspectief voor innovatie in orthopedische en traumatologische zorg.