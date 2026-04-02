Melanoom behandelen zonder opereren met laser-pleister

Onderzoekers hebben een innovatieve huidpleister ontwikkeld die mogelijk een niet-invasief alternatief biedt voor de behandeling van melanoom, een agressieve vorm van huidkanker. De technologie maakt gebruik van een warmte-geactiveerde pleister die kankercellen lokaal kan vernietigen zonder schade aan omliggend weefsel.

Melanomen ontstaan doorgaans in de bovenste huidlagen, wat behandeling complex maakt: kankercellen moeten effectief worden aangepakt zonder gezond weefsel te beschadigen. De nieuwe innovatieve pleister speelt hierop in door gebruik te maken van laser-geïnduceerd grafeen, een poreus koolstofmateriaal dat is verrijkt met koperoxide. Dit materiaal is verwerkt in een flexibel siliconen verband dat direct op de huid kan worden aangebracht.

Activeren met laser

In rust is de pleister zacht, rekbaar en chemisch inert. Pas na activering met een lage dosis laserwarmte komt de werking op gang. De temperatuur wordt daarbij verhoogd tot circa 42 graden Celsius.

Na activatie geeft de pleister koperionen af, die doordringen tot de onderliggende tumorcellen. Deze ionen veroorzaken oxidatieve stress in de kankercellen, wat leidt tot DNA-schade en celdood. Tegelijkertijd lijkt deze reactie het immuunsysteem te stimuleren, waardoor de verspreiding van tumorcellen (metastase) mogelijk wordt afgeremd.

Veelbelovende resultaten

In laboratoriumtests bleek de pleister effectief in het doden van gekweekte melanoomcellen en het remmen van hun beweging. Ook in dierproeven met muizen werden positieve resultaten gezien. Na twee behandelmomenten in een periode van tien dagen nam de omvang van melanoomletsels met 97 procent af. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift ACS Nano.

Opvallend is dat er geen schade werd waargenomen aan omliggend gezond weefsel. Daarnaast bleven koperionen lokaal beperkt tot de behandelde plek en werden ze niet aangetroffen in bloed of organen. Ook werd geen aanwijzing gevonden voor uitzaaiing buiten het tumorgebied.

Niet-invasieve behandeling

De onderzoekers benadrukken dat het nog om vroeg preklinisch onderzoek gaat. Toch zien zij duidelijke voordelen: de behandeling is lokaal, gericht en mogelijk herhaalbaar, zonder de belasting van chirurgie of systemische therapieën.

Als vervolgonderzoek de veiligheid en effectiviteit bij mensen bevestigt, kan deze technologie uitgroeien tot een nieuwe behandelingsoptie voor melanoom. Daarmee past de ontwikkeling binnen een bredere trend waarin nanotechnologie en slimme materialen bijdragen aan minder invasieve en meer gepersonaliseerde kankerzorg.

Slimme pleisters rukken op

De technologie van de slimme pleister duikt steeds vaker op in de gezondheidszorg. Eerder deze week zagen we een slimme pleister die met behulp van technologie gebaseerd op lithium-ionbatterijen het mogelijk maakt pijn gerichter te behandelen zonder de bijwerkingen die optreden bij orale medicatie.

Een andere ontwikkeling is een slimme sensorpleister waarmee het gebruik van krachtige antibiotica zoals vancomycine aanzienlijk veiliger en effectiever wordt. Deze pleister is dankzij de ingebouwde sensortechnologie namelijk in staat elke vijf minuten de concentratie van het antibioticum in het lichaam te meten.