Slim verband monitort wondgenezing in realtime

Onderzoekers van Penn State University hebben een innovatieve ‘slimme’ pleister ontwikkeld die de status van wonden continu kan monitoren. De technologie maakt het mogelijk om vroegtijdig signalen van infectie of ontsteking te detecteren, nog voordat zichtbare symptomen optreden, en kan daarmee bijdragen aan betere en snellere behandeling van chronische en complexe wonden.

Chronische wonden komen veel voor, onder andere bij mensen met diabetes, brandwondenpatiënten en na operaties. Het tijdig herkennen van complicaties blijft echter lastig, mede doordat zorgverleners vaak afhankelijk zijn van zelfrapportage door patiënten of laboratoriumuitslagen.

Realtime inzicht in wondstatus

De nieuwe sensoroplossing biedt hiervoor een alternatief. De technologie bestaat uit een chip die meerdere biomarkers tegelijkertijd kan meten, waaronder pH-waarde, urinezuur, ontstekingseiwitten en bacteriële stoffen. Deze innovatie geeft een completer beeld van het wondherstel en mogelijke complicaties.

Volgens hoofdonderzoeker Aida Ebrahimi onderscheidt de technologie zich door de integratie van verschillende meetmethoden op één platform. “Traditionele diagnostiek is vaak traag en afhankelijk van complexe apparatuur. Deze oplossing maakt continue, realtime monitoring mogelijk,” aldus Ebrahimi.

Geavanceerde sensortechnologie

De sensor is gebaseerd op zogenoemd laser-induced graphene (LIG), een relatief goedkope en schaalbare vorm van grafeen. Dit materiaal heeft een poreuze structuur en een groot oppervlak, waardoor het bijzonder geschikt is voor het detecteren van biomoleculen.

De chip registreert onder meer veranderingen in zuurgraad, een belangrijke indicator voor infectie, en detecteert specifieke stoffen die wijzen op bacteriële activiteit en ontstekingsprocessen. Door deze signalen te combineren ontstaat een geïntegreerd beeld van de wondconditie.

De meetgegevens worden draadloos verzonden naar een externe module en kunnen vervolgens worden weergegeven in een mobiele applicatie. In de toekomst kan dit systeem worden geïntegreerd met smartphones, tablets of klinische monitoringssystemen.

Minder invasieve gepersonaliseerde wondzorg

De onderzoekers zien toepassingen in zowel ziekenhuis- als thuissituaties. Door continue monitoring kunnen zorgverleners eerder ingrijpen en complicaties voorkomen, wat de druk op zorgsystemen kan verminderen en patiëntuitkomsten kan verbeteren.

Daarnaast wordt gewerkt aan integratie met micronaaldtechnologie, waarmee op een minimaal invasieve manier lichaamsvloeistoffen kunnen worden verzameld. Dit zou het mogelijk maken om biomarkers continu te meten zonder belastende procedures zoals bloedafname.

De ontwikkeling past binnen de bredere trend naar gepersonaliseerde en digitale zorg, waarin realtime data en sensortechnologie een steeds grotere rol spelen. Door inzicht te bieden in het verloop van wondgenezing op individueel niveau, kan behandeling beter worden afgestemd op de patiënt.

Hoewel verdere klinische validatie nodig is, laat deze innovatie zien hoe slimme materialen en geïntegreerde sensoren kunnen bijdragen aan efficiëntere, datagedreven zorgprocessen, met potentieel grote impact op de behandeling van chronische wonden.