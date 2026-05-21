Kamer schetst status Landelijk Dekkend Netwerk

Minister Sterk heeft de Tweede Kamer op 18 mei per brief geïnformeerd over de actuele stand van zaken rond het landelijk dekkend netwerk (LDN) voor gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid in de zorg. Daarmee geeft zij invulling aan de Nationale visie en strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel en licht zij toe hoe onderdelen van de European Health Data Space (EHDS) daarin worden meegenomen.

Ook gaat de minister in de kamerbrief in op de keuzes die moeten bijdragen aan de realisatie van het LDN en de regie die daarop wordt gevoerd. Dit jaar verschuift de focus van de ontwikkeling van onderdelen van het landelijk dekkend netwerk naar de implementatie ervan binnen de zorgsector. Technische testen en pilots voor de generieke functies worden afgerond, waarna zorgorganisaties de resultaten kunnen vertalen naar hun eigen systemen en werkprocessen. De uitrol sluit aan bij de gezamenlijke implementatiestrategie die is afgesproken binnen het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA).

Coördinatieteam

Met de eerste keuzes voor de stelselarchitectuur bepaalt de minister de uitgangspunten voor een toekomstbestendig gezondheidsinformatiestelsel (GIS). Deze nieuwe architectuur moet zorgen voor meer openheid van systemen en minder vrijblijvendheid.

Daarnaast is het Coördinatieteam Digitale Samenwerkingsinitiatieven (CDS) opgericht om landelijke ontwikkelingen en regionale initiatieven beter op elkaar af te stemmen. Het CDS is een initiatief van de zorgverzekeraars en een samenwerkingsverband van VWS, zorgverzekeraars en de stichting CumuluZ Zorgdata.

Het zorgveld werkt vanuit de Nationale visie en strategie aan één samenhangend gezondheidsinformatiestelsel. Het Landelijk Dekkend Netwerk (LDN) vormt hiervoor de basis en is essentieel om te voldoen aan de Europese EHDS-verordening. Deze verordening verplicht lidstaten om elektronische gezondheidsgegevens digitaal uit te wisselen en biedt daarnaast ruimte om nationale eisen te stellen. Daarmee draagt de Europese wetgeving bij aan het sneller realiseren van de Nederlandse doelstellingen.

Nationale verplichtingen

Voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg, én om aan te sluiten op de EHDS, is een goed functionerend nationaal gezondheidsinformatiestelsel noodzakelijk. Daarom zijn aanvullende verplichtingen nodig naast de bestaande wetgeving voor gegevensuitwisseling, zoals de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zo wordt onderzocht of het Landelijk Afsprakenstelsel verplicht gesteld kan worden. Ook wordt gekeken naar mogelijke verplichtingen voor generieke functies en generieke semantische standaarden. Met deze maatregelen geeft de minister invulling aan de oproep van de Tweede Kamer, die tijdens het Commissiedebat van 10 april 2025 aandrong op meer regie en versnelling vanuit VWS.

CumuluZ en databeschikbaarheid

ICT&health publiceert regelmatig in het magazine over betere databeschikbaarheid en wat daarbij komt kijken om dat goed in te richten. Zo verscheen in editie 6 van vorig jaar nog een artikel over de noodzaak van betere databeschikbaarheid in de zorgverlening. Goede zorg vraagt om het juiste inzicht op het juiste moment, maar zorgdata zijn vaak versnipperd opgeslagen bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen en laboratoria. CumuluZ ontwikkelt daarom een landelijke zorgdata-infrastructuur die als tussenlaag fungeert tussen de bron van de data en de plek waar die nodig zijn, zoals het EPD van een behandelend arts.

Samen met verschillende zorgpartijen, waaronder de Federatie Medisch Specialisten, werkt CumuluZ aan betere toegankelijkheid van zorggegevens. Internist-nefroloog en FMS-bestuurslid Iris Verberk benadrukte in het interview daarbij hoe belangrijk een compleet patiëntbeeld is voor goede zorgverlening.