Veelbelovend onderzoek naar app voor tinnitus behandeling

Chronische tinnitus, of oorsuizen, treft wereldwijd miljoenen mensen en kan het dagelijks functioneren ernstig verstoren. Slaapstoornissen, concentratieproblemen, angst en depressie komen frequent voor. Volgens onderzoek heeft ongeveer een op de zes (14,4%) mensen wereldwijd last van tinnitus. Een op de 25 van kampt met serieus ernstigere klachten. Met de vergrijzing zal dit aantal naar verwachting verder stijgen. Een genezende behandeling ontbreekt vooralsnog; de zorg richt zich vooral op het verminderen van de ervaren last.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) geldt internationaal als eerstelijnsbehandeling. Deze therapie helpt patiënten anders om te gaan met tinnitusklachten en vermindert de impact op het dagelijks leven. Toch is de toegang tot CGT beperkt, onder meer door een tekort aan gespecialiseerde behandelaars en regionale verschillen in zorgaanbod.

Smartphone therapie

Een digitale therapie, ofwel een softwaretoepassing met klinisch bewezen effect, kan deze kloof mogelijk overbruggen. Via smartphones kunnen patiënten toegang krijgen tot gestandaardiseerde, schaalbare behandelingen, onafhankelijk van locatie. In andere domeinen, zoals hypertensie en slapeloosheid, is de effectiviteit van dergelijke digitale interventies al aangetoond.

Internationaal groeit de interesse in digitale tinnituszorg. In Duitsland is een CGT-gebaseerde tinnitusapp al goedgekeurd als medisch hulpmiddel, en ook in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea lopen vergelijkbare initiatieven. In Nederland wordt ook flinke vooruitgang geboekt door Adelante en het Maastricht UMC+. Tegen deze achtergrond ontwikkelden Japanse onderzoekers een smartphone-applicatie gebaseerd op CGT, gericht op mensen met chronische tinnitus.

Klinische studie

De effectiviteit van de app werd onderzocht in een gerandomiseerde, dubbelblinde studie bij 60 patiënten in drie Japanse ziekenhuizen. Deelnemers werden verdeeld in twee groepen: een groep die de therapeutische app gebruikte en een controlegroep met een vergelijkbare app zonder behandelinhoud.

De app bood dagelijks gestructureerde sessies met vier kerncomponenten: voorlichting over tinnitus, ontspanningsoefeningen, cognitieve training en gedragsactivatie. Het doel is om patiënten te helpen negatieve denkpatronen te doorbreken, spanning te verminderen en vermijdingsgedrag te corrigeren. De voortgang werd gemeten met gevalideerde vragenlijsten, waaronder de Tinnitus Handicap Inventory (THI), die de ernst van de klachten en de impact op het dagelijks leven in kaart brengt.

Veelbelovende resultaten

De studie laat zien dat digitale CGT via een app potentieel effectief is in het verminderen van tinnitusgerelateerde klachten. Door dagelijkse interactie met de app leren gebruikers geleidelijk copingstrategieën toepassen in hun dagelijks leven. Bovendien maakt de geautomatiseerde opzet het mogelijk om de therapie op grote schaal aan te bieden, zonder directe inzet van zorgprofessionals.

De onderzoekers benadrukken ook het belang van gebruiksvriendelijkheid en therapietrouw. De app stuurde meldingen om gebruikers te stimuleren sessies te volgen, terwijl een helpdesk ondersteuning bood bij technische vragen. Dit draagt bij aan consistente deelname, een belangrijke factor voor het succes van digitale interventies.

Aanvulling op bestaande zorg

De resultaten benadrukken de potentie van digitale therapieën als aanvulling op bestaande zorg. Met name in landen waar toegang tot CGT beperkt is, kan een app-gebaseerde aanpak helpen om behandelverschillen te verkleinen en patiënten meer regie te geven over hun klachten.

Tegelijkertijd blijft verdere validatie nodig, onder meer in grotere en diverse patiëntgroepen. Ook is het belangrijk om digitale therapieën goed te integreren in bestaande zorgpaden. De studie markeert een belangrijke stap richting toegankelijke, datagedreven tinnituszorg, waarin digitale toepassingen een steeds grotere rol spelen in het ondersteunen van patiënten bij chronische aandoeningen.

DBS

Vorig jaar is in het Maastricht UMC+ met succes onderzoek gedaan naar het inzetten van diepe hersenstimulatie (DBS) voor mensen met zeer ernstige, therapieresistente tinnitus. Voor het onderzoek kregen vier patiënten een DBS-implantaat. Hoewel tijdelijke bijwerkingen zoals hoofdpijn en duizeligheid optraden, verdwenen deze snel en bleven ernstige complicaties uit.

Bij drie van de vier patiënten namen de tinnitusklachten duidelijk af, bij twee zelfs klinisch significant. Ook verbeterde het mentale welzijn. De behandeling richt zich op het medial geniculate body, een hersengebied dat betrokken is bij geluidsverwerking. Nauwkeurige plaatsing van elektroden blijkt cruciaal voor het effect.