SLIMMER Online werkt bij versnipperd, regionaal zorgaanbod

Met de verschuiving van ziekte naar gezondheid speelt leefstijl een steeds grotere rol in de zorg. Voor ruim 9 miljoen Nederlanders met een leefstijlgerelateerde, chronische aandoening is leefstijl nu al cruciaal. Toch is het voor zorgverleners vaak lastig om passende initiatieven te vinden in het versnipperde, regionale zorgaanbod. Het online leefstijlprogramma SLIMMER Online en het digitale platform Beter Verwijs maken verwijzen eenvoudiger. Inmiddels zijn al meer dan 5.000 verwijzingen gedaan via het platform.

SLIMMER Online van Ancora Health is een online gecombineerde leefstijlinterventie. Mensen met een chronische aandoening krijgen persoonlijke coaching en wekelijkse online sessies. Maar ze krijgen ook tips om mee te doen aan activiteiten in hun eigen buurt. Rahul Gannamani, arts en oprichter van Ancora Health: “Deelnemers profiteren van digitale begeleiding én van de kracht van hun eigen lokale netwerk.”

Artsen kunnen hun patiënten doorverwijzen naar bijvoorbeeld een gecombineerde leefstijlinterventie, buurtsportcoach, fysiotherapeut of slaapoefentherapeut. Het meedoen aan lokale initiatieven draagt niet alleen bij aan het beheersen van de ziekte, maar ook bij het versterken van de gezondheid.

Stimuleren digitale zorg

Het landelijke programma Vliegwiel (Patiëntenfederatie Nederland) stimuleert het gebruik van digitale zorg en is enthousiast over de samenwerkingen tussen digitale platforms en lokale leefstijlinitiatieven. “Chronische patiënten kunnen voor hun aandoening thuismonitoring krijgen, maar hebben vaak ook een leefstijlinterventie nodig om echt grip te krijgen op de gezondheid. Door digitale platforms en lokale netwerken slim te combineren, maken we zorg effectiever en toegankelijker”, zegt projectleider Jaimy Loppies. Ze roept regio’s en zorgnetwerken dan ook op om de digitale platforms te benutten om lokaal aanbod beter vindbaar, toegankelijk en persoonlijk te maken.

Beter Verwijs is een digitaal platform waarmee zorgverleners patiënten snel en eenvoudig kunnen doorverwijzen naar passende leefstijlzorg of sociale ondersteuning. Zo kunnen patiënten gekoppeld worden aan (online) programma’s om te leren stoppen of minderen met roken of alcohol, meer te bewegen, gezonder te eten, beter om te gaan met stress, slaapproblemen, geldzorgen en eenzaamheid.

Geïntegreerd in EPD

Beter Verwijs is toegankelijk voor zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn. Het platform wordt inmiddels landelijk ingezet door uiteenlopende zorgprofessionals, waaronder ook verschillende ziekenhuizen. Binnen het Beter Gezond-programma – een landelijke samenwerking gericht op het structureel inbedden van leefstijlzorg in ziekenhuizen – maken 18 ziekenhuizen gebruik van het platform. Beter Verwijs is geïntegreerd met HiX, het meest gebruikte elektronische patiëntendossier (EPD), en wordt binnenkort ook gekoppeld aan andere EPD-systemen.

Persoonlijk contact

Hoewel digitale toepassingen veel kansen bieden, hebben 2,5 tot 4,5 miljoen Nederlanders moeite met apps, portalen of digitale loketten. Vooral ouderen lopen het risico om buitengesloten te raken. Rahul Gannamani: “Digitale zorg is daarom geen vervanging van persoonlijk contact, maar een hulpmiddel om de toegang tot zorg en ondersteuning juist te vergroten”.