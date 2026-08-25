Spelenderwijs revalideren met de RevSim

Honderd keer een arm buigen en strekken is voor een revalidatiepatiënt niet bepaald motiverend. Wat als diezelfde beweging onderdeel wordt van een spel? Dat is het uitgangspunt van de RevSim, een revalidatie-simulatiestoel die beweging, gaming en virtual reality combineert om patiënten spelenderwijs te laten revalideren.

Het idee ontstond toen Geert-Jos van der Maazen van Fontys Paramedisch een zelfgebouwde vliegsimulator zag. Piloten kunnen daarin vaardigheden stap voor stap en in een veilige omgeving oefenen.



Van der Maazen vroeg zich af of simulatie ook bruikbaar kon zijn voor revalidatie, zo vertelt hij in editie 2 van ICT&health. Samen met studenten en collega's van Fontys ontwikkelde hij de RevSim. Inmiddels wordt voor de verdere ontwikkeling samengewerkt met simulatorbouwer ReFerox van vader en zoon Van Thull.

Bewegen in VR

De stoel kan van links naar rechts en van voren naar achteren bewegen. Revalidanten, bijvoorbeeld mensen met niet-aangeboren hersenletsel of mensen die herstellen van een beroerte, dragen daarbij een VR-bril.



In een van de spellen zitten zij bijvoorbeeld in een roeiboot op een meer. Door hun romp te bewegen, moeten ze de boot tijdens golfslag in evenwicht houden. Tegelijkertijd kunnen ze met armbewegingen vogels uit de lucht slaan.



Andere spellen laten patiënten met armbewegingen virtuele plaque uit bloedvaten verwijderen of longen reinigen. Zo voeren zij therapeutische oefeningen uit zonder voortdurend bewust bezig te zijn met het trainen zelf. De stoel prikkelt daarbij meerdere zintuigen tegelijk.



Anders dan bij een racesimulator begint een revalidant soms op slechts één of zelfs een half procent van zijn maximale inspanning. De oefeningen kunnen vervolgens geleidelijk worden opgebouwd. Sensoren kunnen ondertussen registreren hoe iemand beweegt en zo de voortgang inzichtelijk maken.

Stap naar revalidatiepraktijk

Studenten van verschillende opleidingen, waaronder Werktuigbouwkunde, Fysiotherapie, ICT en Toegepaste Wiskunde, werken mee aan het project. De bedoeling is om er in de komende jaren meer studenten bij te betrekken en nog meer games te ontwikkelen.



Van der Maazen hoopt uiteindelijk de stap naar de dagelijkse revalidatiepraktijk te zetten. “Het is misschien ambitieus, maar we hopen dat de stoel een functionele toepassing in de praktijk gaat worden. Dat zou ik prachtig vinden.”

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health 2, 2026 en in ons online magazine.