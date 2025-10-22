‘Stel de mens centraal bij databeschikbaarheid’

In de zorg speelt ICT tegenwoordig een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie en veiligheid van zorgprocessen. Het succes van technologische oplossingen hangt echter sterk af van de mate waarin ze aansluiten bij de behoeften van de eindgebruikers. Dat benadrukken Renee van Kessel, ervaringsdeskundige als ouder van een kind met een zeldzame stofwisselingsziekte, Astrid van der Linden, eerstelijns verloskundige en Dorine Veldhuyzen, bestuurder van Stichting CareCodex, in ICT&health 5.

"De mens centraal stellen is cruciaal bij het ontwikkelen van oplossingen die burgers overzicht geven in hun gezondheidsinformatie en daardoor meer regie over hun gezondheid”, meent Veldhuyzen. “En die zorgverleners, zorgmedewerkers en onderzoekers echt ondersteunen in hun dagelijkse taken.”

Databeschikbaarheid cruciaal

Renee van Kessel weet als geen ander hoe cruciaal databeschikbaarheid en juistheid van data in de zorg zijn. Haar zoontje had een zeldzame neurodegeneratieve stofwisselingsziekte. Als ouder en ervaringsdeskundige is zij al enige jaren betrokken bij het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg bij de verbetering van het Individueel Zorgplan (IZP).



"Mijn zoon had een zeer progressieve ziekte waardoor er vaak snel geschakeld moest worden onderling tussen zorgverleners en zorgpartijen. Dit heeft me doen realiseren hoe belangrijk het is om informatie direct beschikbaar te hebben om te kunnen delen en hoe complex de zorg kan zijn. Wij hadden te maken met vijftig verschillende zorgverleners en moesten als ouders - en als centraal middelpunt van de informatiestroom - voortdurend informatie uitwisselen.”

Kostbare tijd

Als ouder wordt van je verwacht dat je alle systemen en patiëntportalen van ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuiszorg et cetera kan begrijpen en kan voldoen aan alle gestelde eisen, vervolgt Van Kessel. Gemiddeld was zij hier minimaal een dag per week mee kwijt, kostbare tijd die ze liever als moeder aan haar gezin had besteed. “Ontwikkelaars en beleidsmakers hadden zich dit nooit gerealiseerd.”



Volgens Van Kessel zijn er in de zorg nog belangrijke verbeteringen nodig. "Er moet meer aandacht zijn voor databeschikbaarheid en het verminderen van stress voor ouders. Direct beschikbare informatie, zonder hiaten in de overdracht, neemt veel stress weg en verbetert de zorg," benadrukt ze. “Laat ouders vooral ouders zijn, tijd is hun kostbaarste bezit.”

Belang goede informatie-uitwisseling

Astrid van der Linden, verloskundige bij het Verloskundig Centrum Bergweg, is als eindgebruiker betrokken bij VIPP Babyconnect en de ontwikkeling van de geboortezorgviewer. Ze benadrukt het belang van goede informatie-uitwisseling. “Zo zorg je dat alle partners in het zorgnetwerk goed geïnformeerd zijn en voorkom je dubbele administratie. Dat is cruciaal bij overdrachten, vooral in spoedsituaties, waar tijd en correcte informatie van levensbelang zijn. Het huidige proces met beveiligde mails en PDF’s is omslachtig en kan leiden tot stress en fouten."



Volgens Van der Linden is er vooral in de eerste lijn behoefte aan betere terugkoppeling vanuit ziekenhuizen: “Snelle en volledige informatie zorgt voor betere communicatie en samenwerking tussen eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Het verminderen van dubbele informatieverstrekking verhoogt de efficiëntie en cliënttevredenheid. Dat levert heel veel op voor de zorg.”

Van ervaring naar aanpak

De ervaringen van Renee en Astrid illustreren voor CareCodex-bestuurder Veldhuyzen waarom de mens centraal moet staan bij databeschikbaarheid en het realiseren van goede informatievoorziening. “Door het inzetten van ervaringsdeskundigen komen we tot oplossingen die dicht bij de praktijk liggen en die daadwerkelijk gebruikt worden door eindgebruikers.”

Lees het hele artikel in editie 5 van ICT&health, die op 24 oktober verschijnt.