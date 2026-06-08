Subsidie moet gesprek over digitale zorg in zorgsector versterken

Zorgorganisaties die patiënten meer willen betrekken bij keuzes over digitale zorg kunnen daarbij vanaf nu gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling via ZonMw. De subsidie ‘Transformatie-impuls samen beslissen over digitale en hybride zorg’ moet helpen om het gesprek tussen zorgverlener en patiënt structureel onderdeel te maken van de dagelijkse zorgpraktijk Daarmee moet digitale zorg beter aansluiten bij de wensen en behoeften van patiënten.

De regeling ondersteunt organisaties bij het invoeren en duurzaam verankeren van samen beslissen binnen bestaande zorgprocessen. Dat kan bijvoorbeeld door digitale en hybride zorg op te nemen in zorgpaden, duidelijke werkafspraken te maken en de organisatie hierop in te richten. Het doel is dat patiënten en zorgverleners samen afwegen welke vorm van zorg het beste past bij de situatie van de patiënt, in plaats van dat digitale toepassingen standaard worden ingezet.

Voortbouwen op resultaten

De subsidie is beschikbaar voor in Nederland gevestigde organisaties die zorg of ondersteuning bieden binnen de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet of Wet publieke gezondheidszorg. Zowel organisaties die eerder gebruikmaakten van de subsidieregeling als nieuwe aanvragers kunnen een aanvraag indienen.



Van eerdere deelnemers wordt verwacht dat zij voortbouwen op de resultaten die al zijn bereikt, bijvoorbeeld door bestaande werkwijzen verder uit te rollen of structureel te verankeren. Nieuwe aanvragers worden aangemoedigd gebruik te maken van de kennis en ervaringen die binnen eerdere projecten zijn opgedaan, zodat succesvolle aanpakken breder kunnen worden toegepast.

Samen beslissen

Organisaties kunnen voor een project een subsidie van maximaal 20.000 euro aanvragen, met een looptijd van hoogstens zes maanden. Het geld is in de eerste plaats bedoeld om medewerkers vrij te maken voor werkzaamheden die gericht zijn op het invoeren of opschalen van samen beslissen over digitale en hybride zorg. Daarnaast kan een deel van het budget worden ingezet voor externe ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van advies of specialistische kennis.



Ook activiteiten zoals het trainen van zorgprofessionals, het aanpassen van zorgpaden, het ontwikkelen van keuzehulpen en andere ondersteunende communicatiemiddelen komen in aanmerking. De regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor reguliere zorgverlening, het aanvragen van subsidies of de technische ontwikkeling van digitale toepassingen. De focus ligt op het versterken van het gesprek tussen zorgverlener en patiënt, zodat keuzes over digitale zorg bewuster en beter onderbouwd kunnen worden gemaakt.

Aansluiting op IZA

De subsidieregeling sluit aan bij de ambities van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de bredere aanpak om de zorg toekomstbestendig te maken. Daarbij staat centraal dat zorg beter aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten. Hoewel digitale en hybride zorg hierin een steeds grotere rol spelen, wordt volgens de initiatiefnemers nog niet overal vanzelfsprekend samen met patiënten besproken welke vorm van zorg het beste past. Met de subsidie willen zij zorgorganisaties ondersteunen om dit gesprek vaker en structureler onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk.



Geïnteresseerde organisaties moeten bij hun aanvraag rekening houden met een aantal voorwaarden. Zo is samenwerking met een netwerk-, samenwerkings- of ondersteuningsorganisatie verplicht en moet een deel van de projecturen worden besteed aan het duurzaam borgen van de resultaten binnen de eigen organisatie. Per organisatie kan slechts één aanvraag worden ingediend.

Om aanvragers te ondersteunen worden in juni twee online informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin uitleg wordt gegeven over de regeling en het aanvraagproces. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 juli 2026 en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het beschikbare budget eerder is uitgeput, sluit de regeling voortijdig. Voor meer informatie is ZonMw bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur via 070 – 349 50 04 of via zorgvoorinnoveren@zonmw.nl.

Subsidies voor valpreventie

Onlangs schreven we ook over twee andere subsidierondes. ZonMw stelt twee nieuwe subsidies beschikbaar voor projecten op het gebied van valpreventie bij ouderen, met als doel het aantal valincidenten onder 65-plussers terug te dringen. Via onderzoek, innovatie en implementatie wil de organisatie bijdragen aan effectievere preventie en betere zorgpraktijken.



In Nederland vinden jaarlijks ongeveer één miljoen valincidenten plaats onder mensen van 65 jaar en ouder. Volgens experts kunnen veel van deze incidenten worden voorkomen met gerichte maatregelen, zoals het verbeteren van mobiliteit en het inzetten van zorginnovaties.