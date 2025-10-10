Thuismonitoring bloeddruk, Kieswijzer Mentale Gezondheid, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een nieuwe thuismonitoring pilot voor patiënten met een hoge bloeddruk in de regio Westland, Schieland an Delfland. Verder aandacht voor de Kieswijzer Mentale Gezondheid en de start van het tweede ontwikkeltraject Veranderkracht, gericht op de huisartsenzorg. Tot slot ook nog kort zorgnieuws over twee bestuurlijke benoemingen bij het Zorginstituut Nederland en de Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie.

Thuismonitoring pilot hoge bloeddruk

In de regio Westland, Schieland en Delfland is op 15 september een pilot gestart met thuismonitoring voor patiënten met hoge bloeddruk. Het initiatief is een samenwerking tussen Franciscus, Reinier de Graaf Gasthuis en vier huisartsenpraktijken van Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). Patiënten meten thuis hun bloeddruk en delen de waarden via een app, terwijl telenurses deze op afstand monitoren en bij afwijkingen direct contact opnemen met de arts.

De aanpak moet leiden tot snellere signalering van problemen, minder ziekenhuisbezoeken en efficiënter gebruik van zorgcapaciteit. De pilot, onderdeel van het Regionaal Integraal Zorgakkoord (RIGA), loopt een half jaar en kan bij succes worden uitgebreid naar andere aandoeningen.

Kieswijzer Mentale Gezondheid

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober lanceren het Trimbos-instituut, MIND, de Nederlandse ggz, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de NVvP, 113 Zelfmoordpreventie en Kenniscentrum Phrenos de Kieswijzer Mentale Gezondheid 2025. Deze tool biedt kiezers een overzicht van de standpunten van politieke partijen over thema’s die direct invloed hebben op het mentaal welzijn van Nederlanders.

De kieswijzer behandelt onderwerpen als preventie, toegankelijkheid van zorg, mentale gezondheid van jongeren en ouderen, digitalisering, middelengebruik en suïcidepreventie. Ook thema’s als huisvesting, arbeidsparticipatie, ervaringsdeskundigheid en (de)stigmatisering komen aan bod.

Het Trimbos-instituut benadrukt dat mentale gezondheid structureel moet worden meegenomen in politieke besluitvorming. De organisatie riep partijen eerder al op om dit thema nadrukkelijker op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. De kieswijzer, die dit jaar voor de zesde keer verschijnt, helpt kiezers inzicht te krijgen in hoe partijen dit willen aanpakken.

Veranderkracht huisartsenzorg

Het tweede ontwikkeltraject Veranderkracht, dit keer gericht op de huisartsenzorg, is van start gegaan met 48 deelnemers uit 29 regio’s. Het traject richt zich op digitale verander- en implementatievraagstukken binnen de eerstelijnszorg. Tijdens de online kick-off bleek dat deelnemers veel herkenbare uitdagingen delen, zoals generatieverschillen, het balanceren van belangen en de vraag hoe veranderingen effectief kunnen worden doorgevoerd.

De komende maanden staan in het teken van kennisuitwisseling, samenwerking en persoonlijk leiderschap. In live modules werken deelnemers aan thema’s als veranderaanpak, innovatie en relatiebouw. Het doel: samen leren, inspireren en de veranderkracht binnen de huisartsenzorg versterken.

Nieuwe voorzitter Raad van Advies ZiN

Valerie Frissen is per 1 oktober 2025 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies (RvA) van Zorginstituut Nederland. Zij volgt Herman Bolhaar op, die bijna vijf jaar voorzitter was. Frissen heeft ruim 30 jaar ervaring op het snijvlak van digitale technologie, wetenschap en sociale verandering.

Ze is directeur van het SIDN fonds, hoogleraar Digital Technologies & Social Change aan de Universiteit Leiden en vervult diverse advies- en toezichthoudende functies, onder meer bij het Radboudumc. Volgens Frissen wil zij bijdragen aan de toekomst van de Nederlandse zorg in “turbulente en uitdagende tijden”. De RvA adviseert de Raad van Bestuur over strategische, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken.

Nieuwe bestuurder GVvZ

Chris Roelen is per 1 oktober 2025 benoemd tot bestuurder van Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie (GVvZ). Hij volgt Clémence Ross-van Dorp op, die de stichting leidde in de opstartfase. De Raad van Toezicht noemt Roelen een verbindende en inspirerende leider met een sterke visie op digitale transformatie.

Met ruim 20 jaar bestuurlijke ervaring in strategie, marketing en digitale innovatie wil hij bijdragen aan veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling in de zorg, vanuit het perspectief van de burger. Roelen benadrukt dat GVvZ en Mitz nu een nieuwe ontwikkelfase ingaan, gericht op verdere groei, samenwerking en impact binnen het zorg-ecosysteem.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.