Treant zet Da Vinci-robot in bij operaties aan de endeldarm

Chirurgen van Treant zetten sinds begin dit jaar de Da Vinci-robot in bij operaties waarbij poliepen, gezwellen en andere afwijkingen via de anus worden verwijderd. De operatietechniek zelf wordt al langer toegepast, maar de inzet van de robot is nieuw. Inmiddels zijn binnen het ziekenhuis ongeveer vijftien patiënten op deze manier geopereerd. Volgens Treant verloopt de ingreep hierdoor sneller en biedt de techniek voordelen voor zowel chirurg als patiënt.

Waar de ingreep voorheen via een kijkoperatie door de anus werd uitgevoerd, ondersteunt nu de Da Vinci-robot het operatieteam. Volgens chirurg Stephan van der Hagen maakt de robot het eenvoudiger om in de beperkte ruimte van de endeldarm te opereren. Daardoor is de operatietijd teruggebracht van ongeveer een uur naar circa twintig minuten. Daarnaast vergroot de techniek volgens Treant de kans dat patiënten met endeldarmkanker of endeldarmpoliepen kunnen worden behandeld zonder een ingrijpende operatie waarbij de endeldarm wordt verwijderd of een stoma nodig is.

Minder complicaties

De nieuwe ingreep, die bekend staat als de TAMIS-robottechniek, heeft verschillende voordelen voor de patiënt met endeldarmkanker of endeldarmpoliepen. De ingreep is minimaal invasief en daardoor minder belastend. “Ook is de narcose voor de patiënt een stuk korter dan voorheen met de ‘oude’ TAMIS-techniek, zonder robot”, vertelt Van der Hagen.

Patiënten kunnen vaak binnen een dag naar huis. Daarnaast verwachten ze met deze ingreep dat de kans dat er tumorcellen achterblijven veel kleiner is en dat er minder complicaties na afloop zijn. Uiteindelijk worden naar verwachting binnen Treant zo’n 50 tot 75 patiënten per jaar met deze nieuwe techniek geholpen. TAMIS staat voor Transanal Minimally Invasive Surgery. De methode kan worden toegepast bij zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen.

Meer ondersteuning

De inzet van de Da Vinci-operatierobot wint ook bij andere Nederlandse ziekenhuizen terrein. Onlangs schreven we al over twee ziekenhuizen die hun mogelijkheden op het gebied van robotchirurgie verder uitbreiden. Zo nam HMC de nieuwste generatie, de Da Vinci 5, in gebruik. Volgens het ziekenhuis biedt het systeem chirurgen meer ondersteuning bij complexe operaties en kan het bijdragen aan nauwkeurigere ingrepen die minder belastend zijn voor patiënten.

Ook het UMC Utrecht beschikt inmiddels over een derde Da Vinci-robot. Met de uitbreiding wil het ziekenhuis meer patiënten via minimaal invasieve operaties behandelen en tegelijkertijd de opleiding van chirurgen en de verdere ontwikkeling van robotchirurgie versterken.