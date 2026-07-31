OESO: Interoperabiliteit cruciaal voor de toekomst van digitale zorg

Digitale zorg heeft de gezondheidszorg de afgelopen twee decennia ingrijpend veranderd, maar volgens een nieuw rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal de volgende fase van vooruitgang minder afhangen van de invoering van nieuwe technologieën dan van het koppelen van de systemen die al bestaan. Ondanks de wijdverbreide invoering van elektronische patiëntendossiers en digitale gezondheidsapplicaties blijven gezondheidsgegevens vaak versnipperd over ziekenhuizen, klinieken, laboratoria, apotheken en verzekeraars.

De OESO stelt dat het verbeteren van de interoperabiliteit, de veilige uitwisseling en het gebruik van gezondheidsinformatie tussen verschillende systemen, een strategische prioriteit is geworden voor zorgstelsels die de kwaliteit van de zorg willen verbeteren, de veerkracht willen versterken en het volledige potentieel van AI willen benutten. Het rapport schat dat effectieve interoperabiliteit economische voordelen zou kunnen opleveren ter waarde van 2,7% tot 6,6% van de jaarlijkse uitgaven voor de gezondheidszorg, waardoor het een van de meest rendabele digitale investeringen is waarover overheden beschikken.

Verder dan digitalisering

Volgens de OESO hebben veel landen fors geïnvesteerd in digitale infrastructuur voor de gezondheidszorg, maar levert een groot deel van die investering slechts beperkte waarde op omdat systemen nog steeds geïsoleerd van elkaar functioneren. Patiëntendossiers blijven vaak beperkt tot afzonderlijke softwareplatforms, waardoor het voor zorgverleners moeilijk is om toegang te krijgen tot volledige medische dossiers wanneer patiënten van zorgverlener wisselen.

De gevolgen reiken verder dan administratief ongemak. Patiënten moeten mogelijk hun medische geschiedenis meerdere keren herhalen of dubbele diagnostische tests ondergaan, terwijl zorgverleners kostbare tijd besteden aan het zoeken naar informatie of het handmatig overzetten van dossiers in plaats van zorg te verlenen. Het rapport suggereert dat deze inefficiënties bijdragen aan hogere zorgkosten, vertragingen bij diagnose en behandeling, en een minder bevredigende patiëntervaring.

Aangesloten gezondheidsinformatiesystemen zouden veel van deze uitdagingen kunnen aanpakken door zorgverleners in staat te stellen sneller toegang te krijgen tot relevante patiëntinformatie. Volgens de OESO zou een verbeterde gegevensuitwisseling ook de preventieve zorg kunnen versterken, het beheer van chronische ziekten kunnen ondersteunen, de respons bij noodsituaties kunnen verbeteren en het toezicht op de volksgezondheid kunnen versterken. Aangezien zorgvraag blijft stijgen als gevolg van de vergrijzing en de toenemende prevalentie van chronische ziekten, biedt interoperabiliteit een manier om de zorgverlening te verbeteren zonder dat dit een evenredige stijging van de zorguitgaven vereist.

Een beleidsuitdaging

Het rapport benadrukt dat interoperabiliteit niet louter als een softwarekwestie mag worden gezien. In plaats daarvan zijn gecoördineerde nationale strategieën nodig die wetgeving, bestuur, cyberveiligheid, technische normen en de ontwikkeling van het personeelsbestand combineren. Landen die doorgaan met het uitvoeren van geïsoleerde digitale gezondheidsprojecten zonder een overkoepelend interoperabiliteitskader, lopen het risico steeds duurdere digitale ecosystemen te creëren die nog steeds niet in staat zijn om geïntegreerde zorg te leveren.

De OESO beveelt overheden daarom aan om nationale interoperabiliteitskaders op te zetten, internationaal erkende normen voor gezondheidsgegevens in te voeren en verouderde IT-systemen te moderniseren die de uitwisseling van informatie nog steeds belemmeren. Het versterken van het toezicht door regelgevende instanties en het verbeteren van de digitale vaardigheden van zorgprofessionals worden eveneens aangemerkt als essentiële elementen voor succes op de lange termijn.

Het rapport breidt deze aanbevelingen uit tot buiten de nationale overheden. Internationale ontwikkelingsorganisaties, multilaterale ontwikkelingsbanken en donororganisaties worden aangemoedigd om toekomstige investeringen in digitale zorg te verschuiven van op zichzelf staande projecten voor elektronische patiëntendossiers naar bredere programma’s die governance, institutionele capaciteit en interoperabiliteitsnormen ondersteunen. Volgens de OESO zou een dergelijke aanpak de langetermijnimpact van investeringen in digitale zorg verbeteren en tegelijkertijd landen helpen veerkrachtigere zorgstelsels op te bouwen.

De basis leggen voor AI

Het rapport legt bijzondere nadruk op interoperabiliteit als voorwaarde voor de volgende generatie digitale zorgtechnologieën. Toepassingen zoals AI, voorspellende analyses, precisiegeneeskunde en digitale therapieën zijn allemaal afhankelijk van toegang tot grote hoeveelheden betrouwbare, gestandaardiseerde en onderling gekoppelde gezondheidsgegevens. Versnipperde datasets verminderen de prestaties van algoritmen en beperken de klinische waarde van AI, hoe geavanceerd de onderliggende modellen ook mogen zijn.

Hoewel er al internationaal erkende standaarden bestaan, waaronder HL7 FHIR, SNOMED CT, ICD, LOINC, openEHR en OMOP, verloopt de implementatie nog steeds niet uniform. Verouderde systemen, gefragmenteerde bestuursstructuren, bezorgdheid over privacy, een tekort aan digitale expertise en onvoldoende langetermijninvesteringen blijven de invoering vertragen. De OESO stelt dat het aanpakken van deze belemmeringen meer vereist dan alleen technische standaardisatie. Duurzame interoperabiliteit hangt ook af van veilige bestuurskaders, duidelijke regels voor het delen van gegevens, voortdurende ontwikkeling van het personeelsbestand en blijvende overheidsinvesteringen.

Kansen voor de sector

Het rapport benadrukt ook de bredere economische implicaties van verbonden gezondheidszorg. Betere interoperabiliteit zou de productiviteit kunnen verbeteren, verspilling kunnen verminderen en het vermogen van overheden om de stijgende kosten in de gezondheidszorg te beheersen, kunnen versterken. Meer geïntegreerde datasets zouden ook ten goede komen aan medisch onderzoek, ziektebewaking en de paraatheid voor toekomstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid.

Voor de sector zal deze transitie naar verwachting leiden tot een groeiende vraag naar interoperabele digitale gezondheidsoplossingen. Bedrijven in de zorgtechnologie, cloudproviders, cyberbeveiligingsbedrijven, softwareontwikkelaars, fabrikanten van medische apparatuur en start-ups op het gebied van digitale zorg kunnen hier allemaal van profiteren, aangezien zorginstellingen op zoek zijn naar systemen die voldoen aan internationale interoperabiliteitsnormen.

Tegelijkertijd waarschuwt de OESO dat leveranciers die vertrouwen op eigen platforms die zijn ontworpen om gegevensuitwisseling te beperken, te maken kunnen krijgen met toenemend toezicht door regelgevende instanties, aangezien overheden open standaarden en concurrerende digitale markten bevorderen. Het uitbreiden van platformoverschrijdende gegevensuitwisseling vereist ook voortdurende investeringen in cyberbeveiliging, privacybescherming en naleving van regelgeving.

Uiteindelijk concludeert de OESO dat het toekomstige succes van digitale zorg minder zal worden bepaald door het aantal ziekenhuizen dat elektronische dossiers heeft ingevoerd, dan door de mate waarin die systemen effectief met elkaar communiceren. Landen die vandaag prioriteit geven aan interoperabiliteit, zullen beter gepositioneerd zijn om de patiëntenzorg te verbeteren, AI-gedreven innovatie te ondersteunen, de veerkracht van de volksgezondheid te versterken en het rendement op hun investeringen in digitale zorg te maximaliseren. Landen die er niet in slagen gefragmenteerde ecosystemen van gezondheidsgegevens met elkaar te verbinden, lopen het risico op hogere kosten, tragere innovatie en gemiste kansen om meer geïntegreerde en toekomstbestendige zorgsystemen op te bouwen.

WHO sluit zich aan bij OHS-SF

Eerder dit jaar sloot de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich aan bij de nieuw opgerichte Open Health Stack Software Foundation (OHS-SF), een initiatief van de Linux Foundation dat tot doel heeft landen te helpen bij het opzetten van interoperabele, op standaarden gebaseerde digitale zorgsystemen. Met steun van de WHO, Google en een internationale coalitie van gezondheids- en technologieorganisaties biedt de stichting open-source software, gedeelde standaarden en herbruikbare digitale infrastructuur om de versnippering in de gezondheidszorg te verminderen.

Voortbouwend op het in 2023 gelanceerde Open Health Stack-project stelt het initiatief landen in staat om digitale gezondheidsplatforms te ontwikkelen op basis van internationale standaarden zoals HL7 FHIR en de WHO SMART-richtlijnen, waardoor klinische aanbevelingen rechtstreeks in zorgsoftware kunnen worden geïntegreerd. De technologieën worden al gebruikt in nationale patiëntendossiersystemen en gemeenschapsgezondheidsprogramma’s in Sub-Sahara-Afrika, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië.

De stichting introduceert tevens AI Commons for Global Health, een samenwerkingsomgeving voor het ontwikkelen van gedeelde AI-protocollen, evaluatiekaders en gezondheidsspecifieke hulpmiddelen. Volgens de WHO zal de open-sourceaanpak, die door de gemeenschap wordt bestuurd, landen helpen het nationale eigenaarschap van de digitale gezondheidsinfrastructuur te versterken, afhankelijkheid van één leverancier te vermijden en hun zorgstelsels voor te bereiden op toekomstige AI-toepassingen, terwijl interoperabiliteit, transparantie en duurzaamheid op de lange termijn worden gewaarborgd.