Monitor Digitale Zorg, AI-samenwerking, Bestuurswisselingen, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de oproep om deel te nemen aan de Monitor Digitale Zorg 2026, een AI-samenwerking tussen Rijnstate en Zenya en de verdere digitalisering van afspraakbevestigingen bij Treant. Verder aandacht voor het uitfaseren van het gebruik van twee social media platforms door Vilans, de nieuwe bestuursvoorzitter van UMCNL en een nieuw bestuurslid van Antonius.

Monitor Digitale Zorg

Het RIVM roept artsen op deel te nemen aan de Monitor Digitale Zorg 2026. Met dit jaarlijkse onderzoek brengt het RIVM in kaart hoe digitale zorg in de praktijk wordt ervaren, welke factoren het gebruik ervan stimuleren en welke belemmeringen artsen tegenkomen. De resultaten leveren niet alleen cijfers op, maar bieden ook inzicht in de achterliggende ervaringen van zorgverleners. Deze kennis wordt gedeeld met betrokken partijen en gebruikt om beleid en praktijk rondom digitale zorg te verbeteren.

De monitor onderzoekt zeven thema’s, waaronder kwaliteit en organiseerbaarheid van zorg, regie van de patiënt, preventie, arbeidsmarktuitdagingen en randvoorwaarden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de KNMG. Deelname is anoniem, duurt circa 15 minuten en is mogelijk tot 29 juni. Meedoen kan hier.

AI-samenwerking Rijnstate

Rijnstate en softwareleverancier Zenya hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten om met behulp van AI de kwaliteit en actualiteit van zorgprotocollen en werkinstructies te verbeteren. Verpleegkundig wetenschapper Berte van Zeist onderzoekt al hoe AI kan bijdragen aan een betere wetenschappelijke onderbouwing van zorgprotocollen. Dankzij een vierjarige subsidie van Zenya wordt dit onderzoek uitgebreid naar het efficiënter actualiseren van protocollen en werkinstructies.

Voor ziekenhuizen zijn actuele protocollen essentieel voor goede patiëntenzorg, maar het onderhoud ervan kost veel tijd door voortdurende nieuwe wetenschappelijke inzichten en gewijzigde richtlijnen. Samen met de Universiteit Twente en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoekt Rijnstate hoe AI hierbij kan ondersteunen. Het project richt zich op bruikbare AI-oplossingen die aansluiten bij de praktijk van zorgprofessionals en hen een actieve rol geven in de ontwikkeling ervan.

Digitalisering Treant

Treant verstuurt poliklinische afspraakbevestigingen voortaan zoveel mogelijk digitaal. Patiënten ontvangen hun afspraak per e-mail als hun e-mailadres bekend is. Is dat niet het geval, dan ontvangen zij een sms. Alleen wanneer zowel e-mailadres als telefoonnummer ontbreken, wordt de afspraak nog per post verzonden. Na een succesvolle introductie bij Oogheelkunde en Longgeneeskunde volgen de komende maanden ook andere afdelingen.

Om privacy te waarborgen bevatten e-mails en sms-berichten geen medische of persoonlijke afspraakgegevens. Via een beveiligde link of het patiëntenportaal mijnTreant kunnen patiënten hun afspraakdetails bekijken. De digitalisering biedt voordelen zoals snellere communicatie, minder kans op verlies van afspraken en een duurzamere werkwijze. Daarnaast bespaart Treant jaarlijks circa 500.000 euro aan portokosten, papier en enveloppen. Voor patiënten die ondersteuning nodig hebben, biedt mijnDigitaal Loket gratis hulp bij digitale zorgtoepassingen en het gebruik van mijnTreant.

Social Media beleid Vilans

Vilans bouwt het gebruik van Facebook en Instagram geleidelijk af omdat deze platforms steeds minder aansluiten bij de publieke waarden die de organisatie belangrijk vindt, zoals openheid, transparantie, toegankelijkheid, mensgerichtheid en duurzaamheid. Als kennisorganisatie wil Vilans kennis op een open en betrouwbare manier beschikbaar maken voor iedereen. Omdat de organisatie op deze kanalen een publiek heeft opgebouwd, wordt niet direct gestopt.

Tot 1 januari 2027 worden alleen nog berichten geplaatst die verwijzen naar externe kennisbronnen. Daarna worden de accounts op Facebook en Instagram opgeheven. Volgers kunnen Vilans blijven volgen via LinkedIn en de nieuwsbrief. Daarnaast is Vilans aangesloten bij de organisatie PublicSpaces, waarin publieke organisaties samenwerken aan een digitaal ecosysteem dat het publieke belang dient en opereert zonder commerciële of politieke inmenging.

Nieuwe voorzitter UMCNL

Hans van Goudoever is vanaf 1 juni de nieuwe voorzitter van UMCNL. Hij volgt Helen Mertens op, zij neemt vanaf deze datum het vicevoorzitterschap op zich. Hans van Goudoever wil zich als nieuwe voorzitter van UMCNL inzetten voor een toekomstbestendige zorg. Volgens hem staat Nederland voor de uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Innovatie is daarbij essentieel, onder meer op het gebied van passende zorg, arbeidsmarkt, digitalisering en maatschappelijke weerbaarheid.

Van Goudoever ziet een belangrijke rol voor de universitair medische centra, dankzij hun combinatie van zorg, onderzoek, onderwijs en kennisontwikkeling. Hij wil daarom intensief samenwerken met umc’s, kennisinstellingen, zorgorganisaties en ministeries om gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen.

Vertrekkend voorzitter Helen Mertens noemt Van Goudoever een uitstekende opvolger die partijen kan verbinden en voort kan bouwen op de bestaande strategie. Van Goudoever is kinderarts, neonatoloog en sinds 2023 voorzitter van Amsterdam UMC. Eerder vervulde hij diverse leidinggevende functies binnen de academische kindergeneeskunde en medische faculteiten.

Nieuw bestuurslid Antonius

Suzanne Kats is per 1 juni 2026 gestart als lid van de Raad van Bestuur van Antonius. Samen met Annette Imhof vormt zij voortaan de tweehoofdige Raad van Bestuur. Met haar medische achtergrond, bestuurlijke ervaring en focus op toekomstbestendige zorg brengt Kats waardevolle expertise mee naar de organisatie.

De nieuwe Raad van Bestuur richt zich op het versterken van Antonius, waarbij kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg centraal staan. Daarnaast zetten de bestuurders in op samenwerking binnen de zorgketen, innovatie en goed werkgeverschap. Antonius blijft tegelijkertijd investeren in onder meer gebouwen, apparatuur, faciliteiten en software. Met deze aanpak wil de organisatie stap voor stap bouwen aan een sterke en duurzame toekomst voor de zorg in de regio.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.