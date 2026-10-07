TU Delft start nieuwe bachelor Health and Technology

De TU Delft start dit najaar met de nieuwe bacheloropleiding Health and Technology. De interdisciplinaire opleiding moet studenten voorbereiden op de veranderingen in de zorg en hen leren technologische oplossingen te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen. De opleiding wordt gegeven in het Erasmus MC in Rotterdam, waar studenten vanaf de start kennismaken met de zorgpraktijk en medisch onderzoek.

Studenten worden tijdens de opleiding ondergedompeld in de gezondheidszorg en werken daarbij samen met zorgprofessionals, onderzoekers, patiëntenvertegenwoordigers, bedrijven en start-ups. Zo leren zij niet alleen hoe technologie kan worden ontwikkeld, maar ook hoe innovaties kunnen worden geïntegreerd in de zorg. De opleiding richt zich daarmee op professionals die een bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de zorgtransitie.

Samenwerking

Een studiedag kan bestaan uit een college van een medisch professional, gevolgd door het werken aan een concrete uitdaging uit de zorgpraktijk. Zo kunnen studenten zich bijvoorbeeld buigen over het plannen van een operatie of het organiseren van zorg op afstand. Docenten van de TU Delft begeleiden hen daarbij. Tijdens de driejarige Nederlandstalige opleiding doen studenten kennis op van het zorgsysteem en ontwikkelen zij vaardigheden in onder meer ontwerpen, modelleren, data-analyse, AI en biomedical engineering.

De geaccrediteerde bacheloropleiding is een initiatief van de TU Delft en wordt gecoördineerd door de faculteit Industrieel Ontwerpen. De opleiding komt tot stand in samenwerking met vijf TU Delft-faculteiten, het Erasmus MC en de School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Docenten van de betrokken instellingen verzorgen het onderwijs. De eerste studenten starten naar verwachting in het najaar van 2027.

Aanvulling

TU Delft-rector magnificus Hester Bijl wijst op de toenemende druk op de zorg door onder meer vergrijzing, personeelstekorten en de groeiende complexiteit van de zorg. Volgens haar zijn naast zorgprofessionals ook mensen nodig met andere expertise, die samen met artsen, verpleegkundigen, patiëntorganisaties en beleidsmakers kunnen werken aan vernieuwing van de zorg. Ook het Erasmus MC ziet de nieuwe opleiding als een waardevolle aanvulling. Vice-decaan Onderwijs Maarten Frens noemt de combinatie van een TU Delft-opleiding en onderwijs in een academische zorgomgeving een bijzondere leerervaring voor studenten.

Open dagen

Volgens Willem-Paul Brinkman, directeur van de nieuwe bacheloropleiding, onderscheidt Health and Technology zich door kennis over het zorgstelsel en gezondheidstechnologie te combineren met verschillende disciplines. Dat de opleiding wordt gegeven in het Erasmus MC biedt studenten volgens hem bovendien de mogelijkheid om dicht bij de zorgpraktijk en medische innovatie te leren.

Studenten worden tijdens de opleiding ondergedompeld in de gezondheidszorg en werken daarbij samen met zorgprofessionals, onderzoekers, patiëntenvertegenwoordigers, bedrijven en start-ups

Wie meer wil weten over de opleiding kan de open dagen bezoeken. Die vinden plaats op 10 oktober in het Erasmus MC in Rotterdam en op 16 en 19 oktober bij de TU Delft. De opleiding past volgens de TU Delft bij haar bredere inzet voor onderwijs, onderzoek en innovatie in Rotterdam. Eerder schreven we ook over ZorgTechNext, waarin onderwijsinstellingen zorgorganisaties samenwerken om studenten beter voor te bereiden op een zorg waarin technologie een steeds grotere rol speelt.