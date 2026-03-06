Zorgmijding, Thuiszorgpunt, EP Brainhealth, Inkoop-tool, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het dalende aantal burgers dat in 2025 afzag van zorg vanwege de kosten en het succes van het Thuiszorgsteunpunt Westelijke Mijnstreek dat nu ongeveer een half jaar actief is. Verder aandacht voor een aanstande online bijeenkomst van ZonMw en NWO over EP Brainhealth, een nieuwe beslissingsondersteunende tool van het UvA MODLI-projectteam voor de inkoop van isolatiejassen en de benoeming van een nieuw bestuurslid, en COO, bij het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.

6% meed zorg vanwege de kosten

Uit de jaarlijkse peiling ‘Tevredenheid van burgers over zorgverlening’ van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat in 2025 6% van de burgers afzag van minstens één vorm van zorg vanwege de kosten. Dit kan gaan om het vermijden van een doktersbezoek, medisch onderzoek, behandeling of medicijnen. In 2024 lag dit percentage nog op 8%, wat wijst op een daling. Over de periode 2016–2025 is er een algemene afname te zien in het aantal mensen dat zorg mijdt om financiële redenen.

Sinds 2016 onderzoekt Nivel jaarlijks de tevredenheid van burgers over de zorg aan de hand van vier thema’s: toegankelijkheid van zorg, bejegening door de huisarts, gezamenlijke besluitvorming en de mogelijkheid om sociale rollen en activiteiten te blijven vervullen. Deze kerncijfers worden opgenomen in De Staat van Volksgezondheid en Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ondersteunen het beleid van het ministerie.

Thuiszorgpunt Westelijke Mijnstreek

Sinds 1 oktober 2025 is in de Westelijke Mijnstreek het Thuiszorgpunt actief: een centraal coördinatiepunt waar alle aanvragen voor thuiszorg worden gebundeld en afgestemd. Na een succesvolle evaluatie hebben de betrokken zorgaanbieders besloten het initiatief voort te zetten. Het Thuiszorgpunt heeft daarnaast geleid tot een structureel regionaal overleg tussen thuiszorgorganisaties, waarin kansen en knelpunten gezamenlijk worden besproken.

Dit versterkt de samenwerking en draagt bij aan betere, passende zorg in de regio. Het initiatief sluit aan bij het strategische thema netwerkzorg van Zuyderland Care, waarbij samenwerking met partners in de wijk centraal staat. Het Thuiszorgpunt is een gezamenlijk initiatief van Zuyderland, Buurtzorg, Cicero Zorggroep, CSZL, Elis Thuiszorg, HappyZorg, Vivantes Ouderenzorg en Zorg Groep Beek.

Online bijeenkomst ZonMw en NWO voor EP Brainhealth

Het Europees partnerschap voor hersengezondheid, EP BrainHealth, is in januari 2026 officieel gestart. Om belangstellenden kennis te laten maken met het initiatief organiseren NWO en ZonMw op 9 april van 11.00 tot 12.00 uur een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze sessie wordt de structuur van het partnerschap toegelicht en wordt ingegaan op de rol van een toekomstige Nederlandse spiegelgroep. Deelnemers krijgen de mogelijkheid vragen te stellen en na afloop hun interesse in deelname aan deze groep kenbaar te maken.

De uiteindelijke samenstelling van de spiegelgroep wordt bepaald op basis van de reacties. De bijeenkomst richt zich op het partnerschap als geheel en bevat geen informatie over specifieke subsidieaanvragen. EP BrainHealth wil door onderzoek en innovatie bijdragen aan betere hersengezondheid, het voorkomen en behandelen van hersenaandoeningen en het welzijn van mensen met neurologische en psychische aandoeningen. Aanmelden voor deze online sessie kan via dit registratieformulier.

Online inkoop-tool isolatiejassen

Het MODLI-projectteam van de Hogeschool van Amsterdam heeft een beslissingsondersteunende tool ontwikkeld om zorgorganisaties te helpen bij de inkoop van isolatiejassen. Tijdens de COVID-19-pandemie werd duidelijk hoe kwetsbaar toeleveringsketens in de zorg zijn en hoeveel afval wegwerpproducten veroorzaken. Herbruikbare isolatiejassen kunnen de klimaatimpact verminderen en zorgen voor een stabielere voorraad bij hoge vraag. Inkoopmanagers hebben echter vaak onvoldoende inzicht in de milieu-, sociale en economische gevolgen van hun keuzes.

De nieuwe tool biedt daarom informatie over de impact van zowel wegwerp- als herbruikbare isolatiejassen en helpt zorgprofessionals om beter onderbouwde inkoopbeslissingen te nemen. Het project wil zo bewustwording vergroten over de rol van inkoop in de overgang naar een circulaire economie, waarin materialen optimaal worden benut en negatieve milieueffecten worden verminderd.

Nieuw bestuurslid CWZ

De raad van toezicht van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) heeft Robert Janssen benoemd tot lid van de raad van bestuur en COO, met ingang van 1 juli 2026. Janssen brengt brede ervaring in de ziekenhuiszorg mee. De afgelopen elf jaar werkte hij als manager zorg en bedrijfsvoering bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de acute traumazorg en de nieuwbouw van het Acute Centrum. Eerder vervulde hij leidinggevende functies bij de Sint Maartenskliniek. Volgens de raad van toezicht onderscheidt Janssen zich door zijn strategische visie en verbindend vermogen. Met zijn komst wil CWZ de raad van bestuur versterken en verdere stappen zetten in de uitvoering van de strategische koers. Ook bestuursvoorzitter Ankie van Rossum benadrukt dat zijn expertise goed aansluit bij de ambities van het ziekenhuis.

“30 jaar geleden ben ik mijn carrière in de zorg begonnen als business controller in CWZ. Met mijn benoeming als lid raad van bestuur voelt het alsof de cirkel rond is. CWZ laat zien bereid te zijn duidelijke keuzes te maken en positie in te nemen in een complex zorglandschap. CWZ heeft een sterke positie als tweedelijns topklinisch ziekenhuis van de regio. Ik verheug me erop om met mijn collega’s hieraan verder te bouwen”, aldus Robert Janssen.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.