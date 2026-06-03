Van bewustwording naar een gezondere online wereld

Een verbod op social media lost volgens Laurine Beele weinig op. De scholiere, die begin dit jaar een ICT&health Award ontving voor haar inzet rond bewust socialmediagebruik, ziet meer in het vergroten van bewustwording én het bieden van alternatieven.

Die overtuiging komt voort uit haar eigen ervaringen. Nadat zij enkele jaren geleden tijdelijk afstand moest nemen van social media – onder meer wegens verslechterende schoolprestaties - merkte ze hoe sterk online gewoonten invloed kunnen hebben op dagelijks leven, schoolprestaties en welzijn.



Inmiddels spreekt ze regelmatig met jongeren, ouders en zorgprofessionals over de manier waarop social media gedrag beïnvloeden. Ook kwamen er diverse nieuwe initiatieven. Daaronder een onderzoek met onder meer Daniëlle Cohen (#VapenJouwKeuze) en advocate Laura van Gijn naar de risico’s van de illegale online vape-handel.

Meer dan waarschuwen

Volgens Laurine begint verandering niet met regels of verboden, maar met herkenning. Veel jongeren zien de negatieve effecten van online gedrag pas wanneer ze die bij zichzelf leren herkennen. Juist daarom kiest ze steeds vaker voor interactieve gesprekken en sessies waarin deelnemers hun eigen ervaringen delen.“ Pas als je je er bewust over bent, kun je beginnen met verandering.”



Die bewustwording raakt volgens haar uiteenlopende onderwerpen, van slaaptekort en sociale druk tot online verleidingen zoals vaping-content en andere trends die zich razendsnel via sociale platforms verspreiden.

Op zoek naar een alternatief

Naast gesprekken, voorlichting en een boek over haar ervaringen, werkt Laurine inmiddels ook aan een ambitieuzer initiatief. Samen met drie internationale medestudenten ontwikkelt zij UnbubbleX, een concept voor een online platform dat gebruikers uit hun eigen informatiebubbel moet halen.



Waar veel bestaande sociale platforms draaien om aandacht, betrokkenheid en advertentie-inkomsten, willen de initiatiefnemers onderzoeken hoe online interactie er uit kan zien wanneer betrouwbaarheid, veiligheid en echte ontmoeting centraal staan.



“De huidige social media zijn niet echt voor ons gemaakt. Wat je nu hebt, bestaat vooral om geld mee te verdienen. Wij willen terug naar de basis: je wereld vergroten door je in contact te brengen met anderen en hun verhalen.”



Het initiatief bevindt zich nog in ontwikkeling, maar laat volgens Laurine zien dat de discussie over social media niet alleen hoeft te gaan over risico’s. Minstens zo belangrijk is de vraag hoe een gezonder digitaal alternatief eruit zou kunnen zien.

Het volledige artikel met Laurine Beele leest u in ICT&health 3, die op 12 juni verschijnt.