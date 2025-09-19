Uitbreiding e-healthplatform met gespecialiseerde vragenlijsten in ggz

Het e-healthplatform Therapieland heeft de gespecialiseerde vragenlijsten van QuestManager, ontwikkeld door Lighthouse Software, geïntegreerd in zijn platform. Door deze koppeling is er nu één centrale omgeving met vragenlijsten, sceenings en clientenfeedback. Zo kunnen zorgprofessionals binnen de mentale gezondheidszorg cliënten effectiever begeleiden en direct inzicht krijgen in behandelresultaten. Meer dan 15.000 professionals in het sociaal domein, de huisartsenzorg en de ggz maken inmiddels gebruik van het platform.

“We kijken altijd vanuit het perspectief van zorgprofessionals: wat werkt écht, wat heeft impact en wat voegt waarde toe in de praktijk?” zegt directeur van Therapieland, Jarno Meijer. In de praktijk worstelen ggz-behandelaren nog vaak met vragenlijsten die zijn verspreid over losse portalen, op papier zijn geschreven of helemaal ontbreken. Dat betekent vragenlijsten zoeken, uitdelen en wachten op invullen, scores handmatig berekenen en vervolgens de resultaten interpreteren en verwerken in het dossier. Die werkwijze kost tijd en het overzicht onbreekt. Ook is het voor de zorgverleners lastig om de voortgang van behandelingen te monitoren. Met de integratie van QuestManager verdwijnen die losse stappen.

Voordelen

QuestManager wordt al op grote schaal ingezet bij diverse ggz-instellingen in Nederland. Het platform biedt toegang tot meer dan 550 gevalideerde vragenlijsten van erkende uitgevers. De resultaten van deze vragenlijsten worden automatisch verwerkt en weergegeven in overzichtelijke grafieken, inclusief een vergelijking met genormeerde scores. Voor behandelaren betekent dit een aanzienlijke tijdsbesparing: zij hoeven geen handmatige berekeningen meer uit te voeren en kunnen direct in gesprek over de voortgang van de cliënt.

De samenwerking tussen Therapieland en QuestManager is een belangrijke stap richting waardegedreven zorg. Hierbij staat niet alleen technologische innovatie centraal, maar vooral het zichtbaar maken van impact binnen de hele zorgketen. Door de data van beide platforms te combineren, ontstaat er meer inzicht in de situatie van cliënten en in de effectiviteit van de behandeling.

Veilige omgeving

Bij de verwerking van de vragenlijsten is veiligheid een essentieel uitgangspunt. De gegevens worden volgens de hoogste normen verwerkt, zodat zowel cliënten als zorgverleners kunnen vertrouwen op een veilige en vertrouwelijke omgang met persoonlijke informatie. De geïntegreerde vragenlijsten zijn vanaf begin 2026 beschikbaar binnen de omgeving van Therapieland. Dankzij de volledig digitale infrastructuur is de oplossing gemakkelijk op te schalen en toepasbaar voor zowel kleine praktijken als grote zorginstellingen.

