Uniforme standaard voor toegang tot medische beelden

Vanaf het tweede kwartaal van 2026 starten Stichting MedMij en Nictiz met de ontwikkeling van een uniforme, gecombineerde informatiestandaard voor beeldbeschikbaarheid. De samenwerking is gericht op het mogelijk maken van gegevensuitwisseling volgens de Europese Health Data Space (EHDS)-richtlijnen.

Daarmee moet één standaard ontstaan die zowel zorgaanbieders onderling als patiënten ondersteunt bij het veilig en efficiënt delen van medische beeldgegevens. Door één gedeelde basis te creëren, wordt het uitwisselen van röntgenfoto’s en scans eenvoudiger, consistenter en beter schaalbaar.

De ontwikkeling van de uniforme standaard vraagt om nauwe afstemming tussen zorgverleners, IT-leveranciers en ontwikkelaars van persoonlijke gezondheidsomgevingen. Juist in die gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt de sleutel tot toekomstbestendige digitale zorg. De samenwerking vormt volgens de deelnemende partijen een wezenlijke stap in de richting van de Europese doelstellingen voor veilige, toegankelijke en gebruiksvriendelijke gegevensuitwisseling.

Eenvoudiger toegang

De uniforme standaard verbetert de beschikbaarheid van medische beelden binnen de gehele zorgketen en vergroot de regie van burgers, zoals vastgelegd in de EHDS. “De behoefte aan eenduidige uitwisseling van medische beelden is enorm. Door samen met MedMij, leveranciers en zorgaanbieders één standaard te ontwikkelen, creëren we duidelijkheid voor de hele keten. Dat vermindert implementatieverschillen en maakt afspraken beter toetsbaar”, zegt Raymond Bakker, Product Owner bij Nictiz.

Gunnar Ballzus, Product Owner bij Stichting MedMij vertelt dat met deze standaard MedMij en Nictiz één uniforme basis bieden waarop alle betrokken partijen kunnen vertrouwen. Dit zorgt ervoor dat zowel zorgverleners als burgers sneller en eenvoudiger toegang hebben tot medische beelden. “Het vormt een essentiële stap in de voorbereiding zodat burgers vanaf 2031 al hun medische beelden, zowel binnen als buiten Nederland, via één overzichtelijke tijdlijn kunnen raadplegen”, aldus Ballzus.

Weergaverichtlijn

In het kader van dit traject werken Stichting MedMij en Nictiz de komende periode, naast de informatiestandaard, ook aan een weergaverichtlijn. Deze richtlijn is bedoeld om beelden in PGO’s op een uniforme en begrijpelijke manier weer te geven, ongeacht welk PGO een burger gebruikt. De meerwaarde voor burgers ligt in het voorkomen van misinterpretaties, doordat beelden steeds worden gekoppeld aan bijbehorende medische verslagen en worden voorzien van relevante context en toelichtingen.

Daarnaast draagt de richtlijn bij aan een overzichtelijke weergave van beeldvormende onderzoeken en vertaalt zij technische en abstracte data naar begrijpelijke, patiëntvriendelijke taal. Hiervoor worden functionele eisen opgesteld, zodat implementaties voor leveranciers duidelijk en goed toetsbaar zijn. Het streven is dat zowel de nieuwe informatiestandaard voor beeldbeschikbaarheid als de bijbehorende weergaverichtlijn in 2027 in gebruik kunnen worden genomen.

Afgelopen december schreven we over een onderzoek door Verian in opdracht van Stichting MedMij. Het toonde aan dat er een duidelijke behoefte is bij burgers hun medische beelden en verslagen te kunnen inzien. Zeven op de tien respondenten gaven aan inzage te willen. Twee derde stelde dat het inzien van het beeld hen helpt om zich beter te kunnen voorbereiden op het gesprek met de arts.