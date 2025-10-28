Van data naar duurzame zorg: optimaliseren van personeelsbeheer

De zorg staat onder toenemende druk: vergrijzing, meer chronische ziekten, een groeiend personeelstekort en krappe budgetten. Dit vraagt om slimmere manieren van werken – en workforce analytics biedt daarvoor een krachtig hulpmiddel. Door personeelsgegevens te analyseren en te vertalen naar gerichte acties kunnen zorgorganisaties efficiënter plannen, de werkdruk verlagen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Toch blijft de belofte vaak onbenut. Echte verandering in de zorg is alleen mogelijk als we fundamenteel anders omgaan met het plannen, ondersteunen en versterken van de mensen die die zorg leveren.

Data, analytics en AI kunnen een sleutelrol spelen bij het verbeteren van het personeelsbeheer in de zorg. Door slimmere data-integratie, voorspellende analyses en het gebruik van zogeheten Agentic AI, krijgen zorgmanagers waardevolle ondersteuning bij het nemen van strategische beslissingen.

Van inzicht naar impact

Een efficiënte inzet van personeel gaat echter verder dan dashboards en KPI’s. Het draait om betere besluitvorming, cultuurverandering en duurzame personeelsstrategieën. Zonder een geïntegreerd overzicht van personeelsgegevens over verschillende functies en locaties heen – van artsen tot ondersteunende diensten – blijft planning reactief en gefragmenteerd. Leidinggevenden die investeren in data-integratie en eenduidige definities of standaarden kunnen betrouwbaar antwoord geven op vragen als: waar zitten de grootste tekorten, welke teams zijn structureel overbelast en hoe kunnen we tijdens crises personeel flexibel inzetten?

Toch gaat het zelfs wanneer de data beschikbaar is vaak mis. Dit komt doordat de analyses niet aansluiten bij de manier waarop beslissingen worden genomen. Complexe dashboards of twijfel over de kwaliteit van de gegevens leiden tot wantrouwen en lage adoptie. Het is daarom cruciaal dat data, analytics en AI ondersteuning bieden bij concrete beslismomenten, zoals de jaarplanning of het roosterbeheer, en dat medewerkers begrijpen hoe de cijfers tot stand komen. Transparantie en validatie in de praktijk vergroten het vertrouwen en zorgen dat de inzichten ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Samen ontwerpen voor de praktijk

Workforce analytics is geen IT-project dat top-down kan worden uitgerold. Veel zorgorganisaties hebben het potentieel van digitale transformatie omarmd. Ze zien nieuwe technologieën als de ‘heilige graal’ voor efficiëntere processen én betere uitkomsten voor patiënten. Dat potentieel is er zeker - maar alleen als zorgverleners er daadwerkelijk van profiteren.

Het succes valt of staat met de betrokkenheid van zorgprofessionals. Zij weten welke vaardigheden nodig zijn, hoe patiëntenstromen lopen en waar knelpunten ontstaan. Door hen vanaf het begin te betrekken bij het ontwerp en de implementatie van analytics-tools, ontstaat eigenaarschap en worden oplossingen beter afgestemd op de praktijk.

Cultuur en leiderschap maken het verschil

De bereidheid tot culturele verandering is belangrijker dan technologische paraatheid. Als managers en zorgprofessionals analytics en AI zien als een middel om samen de zorg te verbeteren in plaats van een instrument om te controleren, groeit de bereidheid om ermee te werken. Het helpt om behaalde resultaten zichtbaar te maken, successen te vieren en training te bieden zodat iedereen de tools begrijpt. Echte verandering ontstaat pas wanneer technologie, processen en cultuur samenkomen en elkaar versterken. Geen enkel element staat op zichzelf.

Tijd voor actie

De personele uitdagingen in de zorg zijn te urgent om te negeren. Organisaties die personeelsbeheer zien als een strategisch instrument, kunnen niet alleen efficiënter plannen, maar ook medewerkers behouden en patiëntveiligheid verbeteren. Het is tijd dat bestuurders en HR-managers workforce analytics niet langer zien als een IT-project, maar als een strategisch instrument voor duurzame zorg. De urgentie is hoog – het moment om te handelen is nu. Zo maken we de stap van inzicht naar actie – en bouwen we aan een toekomstbestendige, mensgerichte zorg.

SAS en KPMG hebben samen de visiepaper ‘Werken aan Toekomstgerichte Zorg: Optimaliseren van personeelsbeheer met data, analytics en AI’ ontwikkeld. In dit visiestuk lees je hoe data, analytics en AI kunnen bijdragen aan een flexibeler, eerlijker en toekomstbestendig personeelsbeheer in de zorg. Ontdek praktische inzichten en strategieën om écht het verschil te maken.